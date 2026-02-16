LeBron James laisse encore planer le doute sur sa retraite

Interrogé en marge du All-Star Game sur son avenir, LeBron James a assuré ne pas avoir pris sa décision pour le moment.

Un All-Star Game à Los Angeles, dans sa ville (mais pas dans sa salle), aurait peut-être été le moment parfait pour LeBron James pour annoncer sa retraite. Mais non. Le King était même plutôt en jambes sur le terrain et il a botté en touche quand le sujet a été abordé en conférence de presse. « Quand je saurai, je vous le dirai. Pour l’instant, je n’en ai aucune idée. Je veux juste vivre [le moment présent]. »

On sent notamment que la superstar des Lakers ne veut pas que son avenir soit constamment au cœur de toutes les discussions au point de devenir une source de distraction pour son équipe, potentiel outsider pour les finales de Conférence à l’Ouest. « Le sprint va commencer », remarque d’ailleurs le natif d’Akron à propos des semaines à venir.

Nommé au All-Star Game pour la 22eme année de suite, évidemment un record, LeBron James dispute à 41 ans sa 23eme saison dans la ligue. Là aussi un accomplissement complètement inédit dans l’Histoire de la NBA. Ses statistiques sont en baisse, au plus bas depuis son année rookie, mais il est toujours l’un des joueurs les plus impactants de la ligue et il contribue au succès des Lakers.

Plusieurs scénarios ont été abordés sur la suite de la carrière de James. Certains l’imaginent arrêter en fin de saison, d’autres le voient rejoindre une autre équipe comme les Golden State Warriors et les Cleveland Cavaliers une fois son contrat arrivé à expiration cet été.

