LeBron James, le scénario qui fait parler en NBA…

Quelle décision pour LeBron James ? A 41 ans, l’ailier des Los Angeles Lakers dispose d’un avenir particulièrement incertain. En fin de contrat au terme de la saison, le King n’a pas encore donné le moindre indice concernant ses intentions.

Un départ à la retraite reste une possibilité, mais un autre scénario est perçu comme la tendance dans les coulisses de la NBA : un retour aux Cleveland Cavaliers. Selon le journaliste d’ESPN Tim MacMahon, les observateurs s’attendent à un retour du King dans l’Ohio pour une gigantesque tournée d’adieu.

"Je ne sais pas si LeBron sait ce qu'il va faire. Moi, je ne sais pas ce qu'il va faire. En revanche, je sais ce que l'on spécule dans toute la ligue : à savoir qu'il y aura cet été des retrouvailles et peut-être une tournée d'adieu mémorable chez lui, avec les Cleveland Cavaliers l'année prochaine", a partagé Tim MacMahon.

Symboliquement, il s’agirait effectivement d’une belle fin pour LBJ en NBA. Et visiblement, l’intérêt des Cavs est concret dans l’optique de l’associer à Donovan Mitchell, James Harden et Evan Mobley. Le futur de LeBron James risque encore de faire beaucoup parler dans les prochains mois...

