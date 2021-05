NBA : les enjeux d’une dernière semaine sous tension

Les playoffs NBA approchent à grands pas. Enfin pardon, le play-in pour débuter. Compliqué de s'y habituer à celui-là. Très clairement, on peut être l'avis de Luka Doncic qui trouve débile de jouer tout un exercice sur deux matches. Mais la réalité est là, business is business pour Adam Silver qui est doit trouver un moyen de ramener des téléspectateurs.

Mais penchons-nous sur cette dernière semaine qui sera, une nouvelle fois passionnante. Parce qu'il y a des enjeux à plusieurs étages, et notamment chez l'un des immenses favoris qui se trouve dans une salle posture. Ou encore la lutte entre deux gros de l'Est pour éviter le play-in. Tour d'horizon.

Conférence Ouest

Les Lakers en danger :

Qui aurait pu croire que les Los Angeles Lakers, champions en titre et favoris à leur propre succession, seraient dans une telle situation ? Evidemment personne. Sauf que les blessures sont venus tout bouleverser dans la cité des Anges. Anthony Davis et LeBron James ont raté près de deux mois de compétition chacun. Et quasiment en même temps.

La nuit dernière, la défaite contre Portland a mis les Californiens dans de sales draps. Ils sont à un match des Blazers, deux des Mavs. Et à chaque fois sans tie-breaker. Néanmoins, les Lakers ne devraient pas aller plus bas que cette 7e place. Mais elle est tout de même synonyme de play-in, avec deux matches à la vie à la mort.

Question calendrier, les Angelenos vont se coltiner Suns, Knicks, Rockets, Pacers, Pelicans. Portland affrontera San Antonio, Houston, Utah, Phoenix et Denver. Les Mavs, eux, se frotteront successivement aux Cavs, Grizzlies, Pelicans, Raptors et Wolves. Autant dire que les Texans ont tout pour valider cette 5e place. Et donc laisser Blazers et Lakers s'entretuer pour la 6e.

Qui finira en tête ?

Là aussi, qui aurait misé un kopek sur une lutte entre Utah et Phoenix pour la première place ? C'est pourtant bien ce qu'il va se produire. Une victoire sépare les deux formations, avec un avantage pour le Jazz qui aura en plus un calendrier assez simple à négocier (Rockets, Warriors, Blazers, Thunder, Kings).

Mais les Suns, qui ont certes des oppositions plus complexes (deux fois les Spurs, les Lakers, les Warriors et les Blazers) possèdent le tie-breaker puisqu'ils ont sweepé le Jazz cette saison. Et il y aussi cette perspective de se frapper les Lakers au premier tour...

Et plus bas ?

La lutte pour la 3e place sera aussi à suivre de près. Comme tout en haut, il n'y a qu'un seul match entre Clippers et Nuggets. Il pourrait même y avoir quelques calculs puisque l'un ou l'autre préféra retrouver l'inexpérimenté Phoenix plutôt que Utah en demi-finale.

Plus bas, Warriors (34-33), Grizzlies (33-33) et Spurs (32-34) vont se partager les 8e, 9e et 10e places. L'ordre sera évidemment important en vu du play-in puisque la menace Lakers sera sans doute présente en 7e position.

Conférence Est

On attend le dauphin de Philly :

Les Sixers ont quasiment validé leur première place en s'imposant contre Dallas. Et Joel Embiid fait un grand pas vers le titre de MVP. Derrière en revanche, ça pousse entre Nets et Bucks. Les deux formations (43-24), qui vont très certainement se croiser au second tour, veulent cette 2e place en vu justement de cette confrontation. Et on avoue qu'on salive d'avance de ce duel, surtout avec des équipes au complet.

C'est chaud entre la 4e et la 7e place :

La répartition entre ces quatre positions, c'est la grosse interrogation à l'Est. Forcément, qui dit 7e place, dit play-in pour accompagner Wizards, Pacers et Hornets. Pour le moment, c'est Boston qui l'occupe, avec un match de retard sur Miami. Hasard du calendrier, ils vont se retrouver deux fois la semaine prochaine (Boston avait remporté la première confrontation) !

Les Floridiens sont les plus en danger car ils devront aussi affronter Milwaukee et Philadelphie. Plus haut, Knicks et Hawks (qui ont le calendrier le plus abordable des quatre) ne sont respectivement qu'à 1 et 0,5 match de Miami. Les new-yorkais ont néanmoins un calendrier compliqué avec Boston, les deux équipes de LA, San Antonio et Charlotte. Tout reste donc à faire.

La course au tanking va faire rage :

Car c'est une lutte qui, tous les ans, fait également rage malgré la réforme. Désormais, les trois derniers du championnat ont autant de chances de tirer le gros lot, à savoir choisir en premier lors de la Draft NBA. Quand on voit l'incroyable potentiel de Cade Cunningham, le grand gagnant va pouvoir esquisser un large sourire cette année.

Il est désormais presque acté que Houston (16-51) terminera dernier. Et ce malgré un groupe au potentiel intéressant qui a été marqué par l'épisode Harden. Pour les deux autres places, on dénombre cinq formations. Deux à l'Ouest et trois à l'Est. Le Thunder (21-46), fort de ses 3456 choix de Draft sur les 6-7 prochaines années, est dans la course, tout comme les Wolves (20-47) qui ont quand même chopé trois first pick depuis 2014.

De l'autre côté, on retrouve deux habitués des abysses NBA avec Cleveland (21-46), qui avait pourtant bien démarré la saison, et Detroit (20-47). Les Pistons ont clairement besoin d'un jeune talent dans cet effectif vraiment pas sexy. Enfin, le Magic (21-46) qui a débuté son opération reconstruction lors de la deadline. Exit Fournier, Vucevic et Gordon pour faire place à un nouveau projet.

