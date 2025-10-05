Retour sur les cinq matches de pré-saison NBA de la nuit, avec quelques Français en action, notamment des rookies !

Les résultats de la nuit en pré-saison en NBA

Knicks @ Sixers : 113-104

Hapoel Jerusalem @ Nets : 88-123

Magic @ Heat : 126-118

Wolves @ Nuggets : 126-116

PNX @ Pelicans : 92-127

- Deux des plus sérieux rivaux d'OKC à l'Ouest s'affrontaient pour leur entame de pré-saison NBA cette nuit : les Wolves et les Nuggets. C'est Minnesota qui l'a emporté (126-116) dans un match forcément marqué par des essais et un faible temps de jeu pour les stars, en tout cas pour celles qui étaient en action, ce qui n'était pas le cas d'Anthony Edwards. Tout ça n'a pas empêché Nikola Jokic de briller (14 pts, 5 rbds, 2 asts en 19 min) malgré la défaite. Le meilleur marqueur du match se nomme Bones Hyland (18 pts), qui a apporté du punch en sortie de banc.

Rudy Gobert, qui arborait son crâne rasé, a compilé 6 points, 3 rebonds, 3 passes et 2 interceptions en 12 petites minutes.

Rudy Gobert shaved his head and magically turned into Kareem what the hell https://t.co/ZjQUT5x24i pic.twitter.com/54X1P0VcO6 — Jonah (@Huncho_Jman) October 5, 2025

A souligner aussi, la belle impression laissée par Joan Beringer, auteur de 14 points, 4 rebonds et 1 contre, dans la lignée de ses prestations intéressantes en Summer League.

Joan Beringer brille et domine pour son premier match NBA

- Toujours à Abu Dhabi, les Knicks et les Sixers se sont à nouveau affrontés. C'est encore New York, avec un effectif plus fourni, qui s'est imposé (113-104) avec une large rotation de la part de Mike Brown. Ses titulaires ont joué 17 minutes avant que tout le monde ait sa chance. Jalen Brunson (14 pts) et OG Anunoby (13 pts) ont eu le temps de se mettre en évidence, avant que 13 (!) joueurs du banc ne marquent au moins un panier.

Les trois Français des Knicks ont joué, tous en sortie de banc. Guerschon Yabusele a fini avec 3 points, 2 rebonds, 2 passes, 1 interception et un contre en 15 minutes, Pacôme Dadiet est apparu 8 minutes après avoir été titulaire lors du premier match et il est le seul New Yorkais à ne pas avoir marqué, alors que Mohamed Diawara a passé 9 minutes sur le terrain pour 3 points et 2 rebonds.

Du coté des Sixers, VJ Edgecombe a fait un excellent début de match en étant dans tous les bons coups, mais ne finit qu'à 10 points, 5 passes, 2 rebonds, 1 interception et 1 contre.

- Les Nets n'ont pas eu trop de mal à se défaire de l'Hapoel Jerusalem (123-88). Nolan Traoré a passé 18 minutes sur le terrain pour 7 points, 2 rebonds et 2 passes. Son premier panier en NBA est survenu dans le 1er quart-temps, sur un joli drive.

don't blink or else you'll miss Traore's first bucket of the preseason 💨 pic.twitter.com/0pv0knXEAA — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) October 5, 2025

Le rookie Ben Saraf, qui affrontait un paquet de compatriotes, était titulaire et a compilé 9 points, 6 passes, mais aussi 5 fautes. Michael Porter Jr (13 pts, 5 rbds, 4 asts), semble assez en jambes.

- Noah Penda a participé à la victoire (126-118) du Magic dans le derby floridien face au Heat. Orlando jouait sans Franz Wagner mais avec une grande partie de son équipe-type. Penda a joué un quart d'heure en sortie de banc et a apporté 6 points, 2 rebonds, 1 passe et 1 interception en 15 minutes. Les deux coaches ont beaucoup fait tourner et on notera les 13 points du rookie Jase Richardson, fils de Jason, ou les 12 points de Tristan Da Silva, dans la lignée de son Eurobasket avec l'Allemagne.

Jase Richardson quick trigger corner three, Noah Penda assists pic.twitter.com/KI963rc5Ig — The Magic Way (@MagicFilmRoom) October 5, 2025

- Les Pelicans ont clôturé leur séjour australien avec un succès contre Melbourne PNX (127-92). Zion Williamson n'a eu besoin que de 15 minutes pour signer 8 points, 9 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 2 contres. Le rookie Jeremiah Fears a inscrit 12 points, pour épauler Saddiq Bey (21 pts) et Jordan Poole (15 pts).