New York-Cleveland, les clés du game 1

New York a eu le temps de souffler, Cleveland beaucoup moins. C’est peut-être la première donnée importante de ce Game 1. Les Knicks ouvrent cette finale de Conférence Est au Madison Square Garden avec l’avantage du terrain, sept victoires de suite dans ces playoffs et la sensation que leur tableau s’est parfaitement aligné. En face, les Cavaliers arrivent avec plus de kilomètres dans les jambes, après deux séries longues, mais aussi avec une vraie chance : celle de frapper tout de suite, avant que New York ne retrouve son rythme.

La première clé tient donc au départ. Les Knicks ont eu plusieurs jours pour récupérer, mais cette coupure peut aussi casser un peu l’élan. Cleveland devra durcir le match d’entrée, tester l’adresse new-yorkaise et éviter que le Garden ne s’embrase trop vite. À l’inverse, si New York démarre fort, les Cavs pourraient rapidement sentir le poids de leurs deux premiers tours.

L’autre grande intrigue, c’est le retour attendu d’OG Anunoby. Sa présence change beaucoup de choses pour Mike Brown, surtout face au duo Donovan Mitchell-James Harden. Avec Mikal Bridges, Josh Hart et Anunoby, les Knicks ont plusieurs profils pour alterner sur les créateurs de Cleveland, gêner les lignes de passe et éviter de trop aider. C’est essentiel : trop d’attention sur Mitchell, et Harden peut organiser ; trop d’aide sur Harden, et Mitchell peut attaquer les décalages. New York devra défendre fort, mais surtout défendre juste.

De l’autre côté, tout partira encore de Jalen Brunson. Cleveland devra choisir son poison : le laisser travailler en isolation et sur pick-and-roll, ou lui envoyer davantage de pression au risque d’ouvrir des tirs pour Bridges, Anunoby, Hart ou DiVincenzo. L’idée ne sera pas forcément d’éteindre Brunson, mission presque impossible, mais de le faire travailler plus tôt, de varier les couvertures et de l’empêcher d’installer son rythme habituel.

Le retour d’Anonuby

Le rebond sera un autre point majeur. Les Knicks adorent transformer les matches en bras de fer, arracher des deuxièmes chances et punir les possessions mal terminées. Cleveland a les intérieurs pour répondre avec Evan Mobley et Jarrett Allen, mais il faudra finir les actions défensives. Contester les tirs ne suffira pas si New York récupère les ballons qui trainent.

Il y aura aussi une dimension mentale. Les Knicks sont favoris, à domicile, dans une salle qui attend une victoire. Cleveland peut se servir de ce contexte. Plus le match restera serré, plus la pression changera de camp. Mitchell aura forcément quelque chose à prouver face à une équipe qui l’a déjà fait souffrir en playoffs, et Harden peut changer le ton de la série s’il apporte tout de suite une vraie deuxième menace.

Pour New York, la recette est claire : démarrer avec intensité, réintégrer Anunoby sans forcer, faire travailler Mitchell et Harden sur chaque possession, dominer le rebond et laisser Brunson contrôler le tempo. Pour Cleveland, le chemin existe : survivre au premier quart-temps, attaquer les points faibles défensifs des Knicks, trouver de l’adresse extérieure et empêcher le Garden de transformer chaque run en avalanche.

Ce Game 1 dira déjà beaucoup. Soit les Knicks confirment qu’ils sont plus frais, plus équilibrés et prêts à foncer vers les Finales NBA. Soit les Cavs rappellent qu’une équipe qui a déjà survécu deux fois n’a aucune raison d’avoir peur d’un environnement hostile.