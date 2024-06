New York prêt à tout pour Anunoby, au risque de perdre Hartenstein

New York a réalisé un superbe coup hier en récupérant Mikal Bridges au nez et à la barbe de nombreux prétendants parmi lesquels Houston, Philadelphie et New Orleans, quitte à laisser sur la table une montagne de choix de draft. Qu'importe, les Knicks sont bel et bien déterminés à devenir un contender la saison prochaine après un excellent exercice 2023-2024 (50v-32d, 2ème à l'Est derrière les Celtics).

La franchise de Gotham n'entend pas pour autant s'arrêter là et devrait donner la priorité à la resignature d’O.G. Anunoby (14,1 pts à 48,8% dont 39,4% à 3 points, 4,4 rbds et 1,5 ast avec NY cette saison), déterminant en playoffs avant sa blessure et dont le profil de 3 and D de luxe convient parfaitement au style de jeu prôné par Tom Thibodeau. Mais au sortir de premières négociations infructueuses qui ont conduit le joueur de 26 ans à décliner sa player option de 19,9M$ pour 2024-2025, le front office de Big Apple n’a plus le droit à l’erreur.

Et la note s’annonce salée pour la franchise new-yorkaise à en croire un dirigeant NBA resté anonyme cité par Fred Katz de The Athletic, évoquant une situation similaire à celle de Pascal Siakam, resigné pour le max par Indiana. Un contexte qui pourrait forcer N.Y., face aux nombreuses offres que le natif de Londres s’apprête à recevoir, a débourser la bagatelle de 35M$ par an pour s’attacher ses services. Un montant qui ferait d’O.G. Anunoby l’un des role players (4eme ou 5eme option offensive, aucune sélection All-Star) les mieux payés de la ligue.

Un choix logique au regard de la valeur du joueur et de son style de jeu, non sans conséquence sur les espoirs de Big Apple de resigner Isaiah Hartenstein, free agent cet été. Car après sa belle saison aux Knicks (7,8 pts, 8,3 rbds, 2,5 asts, 1,2 blk et 1,1 stl), ponctuée par de bons playoffs en l’absence de Mitchell Robinson, la cote de l’ancien joueur de Kaunas est au plus haut. Il se murmure ainsi qu’il en coutera 20M$ la saison pour attirer l’intérieur gaucher. Une somme supérieure aux 16M$ annuels que les Knicks sont capables de lui offrir au regard du cap space de la franchise, qui en plus de Mikal Bridges (23,3M$ et 24,9M$ les deux prochaines années), compte un certain nombre de gros contrats (35M$ pour Anunoby, 30M$ pour Randle, 25M$ pour Brunson, 18,1M$ pour Hart).