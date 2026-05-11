L’élimination contre New York pourrait provoquer un énorme bouleversement chez les Sixers autour de Nick Nurse et Daryl Morey.

L’élimination brutale des Philadelphia Sixers face aux New York Knicks pourrait provoquer un énorme ménage en interne. Et pas uniquement dans l’effectif : l’avenir du coach Nick Nurse et du président Daryl Morey serait désormais sérieusement remis en question.

D’après Tony Jones de The Athletic, les propriétaires des Sixers n’ont pas encore pris de décision définitive, mais les prochains jours seront décisifs.

« Les propriétaires n’ont pas encore tranché concernant les deux hommes et devraient prendre quelques jours pour évaluer la situation avant toute décision importante », explique le journaliste américain.

Le sweep subi contre New York au deuxième tour a visiblement laissé des traces profondes dans l’organisation. Après une qualification pleine d’espoir contre Boston au Game 7 du premier tour, Philadelphie s’est complètement effondré face aux Knicks.

Les tensions internes seraient même devenues un vrai problème tout au long de la saison.

« En interne, la volatilité de cette saison ne peut pas être ignorée avant l’intersaison », écrit Tony Jones. « Entre une trade deadline mouvementée et des frustrations de fin de saison entre joueurs et coaches qui ont failli faire dérailler un shootaround, les tensions ont été permanentes toute l’année. »

Nick Nurse serait particulièrement concerné par cette ambiance compliquée. Toujours selon The Athletic, plusieurs tensions auraient existé entre certains joueurs et des membres du staff technique, un élément qui sera pris en compte dans l’évaluation du coach.

Le contexte devient d’autant plus inquiétant pour Philadelphie que la franchise semble désormais coincée financièrement autour de Joel Embiid et Paul George. Embiid vient de débuter son énorme prolongation de contrat de trois ans, tandis que Paul George doit encore toucher plus de 110 millions de dollars sur les deux prochaines saisons.

Et pendant ce temps, la fenêtre de titre semble progressivement se refermer pour les Sixers. Les dirigeants devraient donc rapidement devoir décider si Nick Nurse et Daryl Morey restent les hommes de la situation… ou si Philadelphie doit repartir sur un nouveau projet.

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