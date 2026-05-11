Très marqué après le sweep contre les Knicks, Joel Embiid a reconnu qu’il n’était même pas certain d’être encore aux Sixers la saison prochaine.

L’élimination des Philadelphia Sixers face aux New York Knicks pourrait-elle marquer la fin de l’ère Joel Embiid à Philly ? Après le sweep subi au deuxième tour des playoffs, le pivot camerounais a laissé planer un énorme doute sur son avenir.

Les Sixers ont été balayés 4-0 après une lourde défaite 144-114 dans le Game 4 dimanche soir. Une nouvelle désillusion pour Joel Embiid, toujours en quête de son premier titre NBA malgré plusieurs saisons passées parmi les meilleurs joueurs de la ligue.

S’il est content d’avoir pu revenir de ses blessures, l’ancien MVP n’a pas caché sa frustration.

« Je veux gagner plus que n’importe qui. Perdre, ça craint », a confié Embiid. « Je n’ai encore rien gagné, donc ça fait mal. »

Mais c’est surtout une autre phrase qui a immédiatement déclenché pas mal d’interrogation. Interrogé sur l’avenir des Sixers, Joel Embiid a ouvert la porte au doute et aux rumeurs.

« Je ne sais pas qui sera là. Je ne sais même pas si moi je serai là, mais quoi qu’il arrive, ça arrivera », a-t-il lâché. « Moi, je suis surtout impatient de redevenir moi-même. »

Une déclaration forcément forte venant d’un joueur qui porte le maillot des Sixers depuis le début de sa carrière NBA. Drafté en 2014 par Philadelphie, Joel Embiid est devenu le visage de la franchise au fil des années, malgré les blessures et les nombreuses déceptions en playoffs. S'il ne dit pas qu'il souhaite partir, c'est étonnant de le voir ne serait-ce que pouvoir envisager la possibilité de ne pas être un Sixer l'an prochain.

Cette saison encore, le pivot de 31 ans a été limité physiquement. Il n’a disputé que 38 matches de saison régulière avant de jouer six rencontres de playoffs, avec des moyennes de 24 points et 7,7 rebonds.

Pour l’instant, aucun départ n’est évoqué concrètement du côté de Philadelphie. Mais après cette nouvelle élimination et les mots employés par Joel Embiid, les spéculations autour de son futur risquent forcément d’exploser dans les semaines à venir.

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