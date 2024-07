Nicolas Batum quitte Philadelphie, c’est quoi la suite ?

Il y a du mouvement chez les Sixers et cela implique aussi Nicolas Batum. Le capitaine de l'équipe de France, actuellement en phase de préparation pour les Jeux Olympiques 2024, va quitter Philadelphie d'après les informations de The Athletic. L'arrivée de Paul George, mais aussi la prolongation de Kelly Oubre Jr et les arrivées d'Eric Gordon et Andre Drummond ne laissent que peu de marge à la franchise de Pennsylvanie, même si le passage de l'ailier français a été très apprécié par ses coéquipiers et l'ensemble de l'organisation.

Reste à savoir désormais ce qui attend le plus ancien représentant tricolore en NBA encore en activité.

La retraite ?

On sait que Nicolas Batum a évoqué cette hypothèse durant la saison, sans indiquer que ce serait effectivement le cas, mais qu'il y réfléchirait forcément pour des raisons familiales. Si la campagne olympique est très certainement sa dernière sous le maillot bleu, on peut raisonnablement penser que "Batman" ne va pas raccrocher, que ce soit pour poursuivre en NBA (il a montré à Philadelphie qu'il avait encore largement le niveau pour être un contributeur intéressant) ou ailleurs.

Il ne faut toutefois pas écarter totalement ce scénario, puisqu'il fera sans doute un point sur sa situation au sortir des Jeux Olympiques. Le parcours des Bleus jouera d'ailleurs peut-être un rôle dans sa décision.

Un dernier contrat en NBA... à San Antonio ?

Si ce soit être en NBA, on ne peut s'empêcher de penser qu'une dernière pige du côté des San Antonio Spurs aurait de la gueule, pour apporter son expérience au jeune groupe des Spurs en compagnie de Chris Paul. Avoir son capitaine en équipe de France au quotidien ne serait sans doute pas déplaisant non plus pour Victor Wembanyama, même s'il n'a jamais semblé souffrir d'un manque de repères par rapport à son pays depuis qu'il est à San Antonio.

On imagine que d'autres équipes ont constaté que Nicolas Batum était toujours un élément intéressant en termes de polyvalence et de liant dans une équipe. Cela pourrait intéresser des contenders en quête de joueurs d'expérience dans leur rotation, le tout à moindre frais : au hasard, les Warriors, les Nuggets, les Lakers...

Un retour en Europe ?

Membre du board de l'ASVEL, Nicolas Batum pourrait aussi décider de rentrer en France pour terminer dans le championnat dans lequel il a fait ses débuts professionnels il y a maintenant 18 ans. N'importe quelle top équipe européenne se réjouirait sans doute de le compter dans ses rangs, mais s'il quitte les Etats-Unis, on imagine que ce sera pour revenir au pays et plus probablement dans le club au sein duquel il est impliqué.