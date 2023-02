Nikola Jokic apprend qu’il est en triple-double de moyenne et… s’en fout royalement

Nikola Jokic est à la fois le joueur dont les stats, avancées ou non, sont parmi les plus hallucinantes de toute la NBA et celui... que cela intéresse le moins. Cette semaine, après avoir appris de la bouche d'un journaliste, au sortir de la victoire face à New Orleans, le double MVP a manifesté un enthousiasme... modéré.

"Ouuuuh (regard blasé et désintéressé). C'est sympa, mais encore une fois ce n'est pas une chose après laquelle je cours où que j'essaye de réaliser. Je suis content à partir du moment où on gagne des matches et où mes coéquipiers sont heureux. Est-ce que je suis plus satisfait par une passe décisive que par un tir à 3 points ou un lay-up ? C'est la même chose pour moi, tant que le ballon entre dans le panier (sourire)".

Voilà. Il y a les chasseurs de stats et il y a... Nikola Jokic, qui tourne à 25 points, 11 rebonds et 10 passes, sans même checker le boxscore en cours de partie.