Nikola Jokic : la stat folle qui en dit long sur son efficacité

Avec le retour de Jamal Murray et Michael Porter Jr aux Nuggets, Nikola Jokic est plus efficace que jamais.

Alors qu’il vient de remporter deux titres de MVP, Nikola Jokic est encore meilleur cette saison. Les chiffres montrent que le pivot des Denver Nuggets est plus efficace que jamais maintenant qu’il a retrouvé Jamal Murray et Michael Porter Jr. Parmi les statistiques les plus marquantes : il ne compte qu’un seul match en dessous de 50% au tir depuis la reprise.

Le 28 octobre, le Joker n’a réussi que 3 de ses 10 shots face au Jazz. Il n'avait alors joué que 25 minutes dans un blow out de 16 points. Depuis il n’est plus descendu en dessous de la barre des 50% une seule fois. Jokic en est actuellement à 27 matches consécutifs à 50% au tir ou plus. Il s’agit de la plus longue série en cours après celle de Nic Claxton (28). Un exploit presque choquant.

Le Serbe devient un peu plus redoutable chaque année. Il s’est parfaitement adapté au retour de ses deux coéquipiers sur un contrat max, synonyme d’une importante baisse de responsabilités pour lui. Aujourd’hui, il fait toujours autant avec moins de ballons, en tirant encore davantage profit de chaque possession.

Nikola Jokic affiche des moyennes de 25,7 points, 10,9 rebonds et 9,5 passes par rencontre en 2022-2023, à 62% au tir. Il dispose du meilleur taux de réussite de la ligue parmi les joueurs à plus de 20 points par match. Il se classe ainsi devant des monstres comme Zion Williamson, Kevin Durant ou Giannis Antetokounmpo. Le MVP en titre ne force rien, il laisse simplement le jeu venir à lui.

"Les meilleurs joueurs prennent généralement le plus de tirs. Quant à moi, je prends toujours ce que le jeu me donne. […] J’aime montrer que marquer n’est pas la chose la plus importante et que l’on peut impacter le jeu de différentes manières", a-t-il expliqué dans une interview pour Arena Sport TV.

Le leader des Nuggets tourne à 1,38 point par tentative de tir cette saison. C’est encore plus que sur l’année dernière (1,35), qui marquait déjà une progression par rapport à la précédente (1,30). Avec tous les chiffres de son côté, il ne faudra donc pas s’étonner si Jokic devient à nouveau MVP.

