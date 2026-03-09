Nikola Jokic a révélé quel joueur NBA il prend le plus de plaisir à regarder actuellement, un adversaire qu’il a souvent affronté ces dernières saisons.

Même les meilleurs joueurs de la ligue ont leurs préférences. Et pour Nikola Jokic, le joueur le plus excitant à regarder actuellement n’est autre qu’Anthony Edwards.

Le pivot des Denver Nuggets a fait cette révélation lors d’une apparition sur le podcast serbe X&O’s Chat, expliquant qu’il regardait souvent les Minnesota Timberwolves.

« Il est vraiment très bon »

Jokic n’a pas caché son admiration pour le guard de Minnesota.

« Edwards est un monstre défensif quand il veut l’être. Il est bon, vraiment très bon. Je ne sais pas pourquoi, mais il se trouve que je regarde souvent leurs matches. »

Une déclaration intéressante quand on sait que les deux joueurs ont déjà été au centre de plusieurs confrontations marquantes ces dernières années.

Une rivalité récente

La rivalité entre Denver et Minnesota s’est notamment construite en playoffs. En 2023, Jokic et les Nuggets avaient éliminé les Timberwolves au premier tour avant de filer vers le titre NBA.

L’année suivante, Edwards et Minnesota avaient pris leur revanche en sortant Denver lors d’une série mémorable en demi-finales de conférence Ouest.

Une superstar qui monte

Anthony Edwards s’impose aujourd’hui comme l’un des joueurs les plus spectaculaires de la ligue. Cette saison, il tourne à près de 30 points de moyenne et continue de s’affirmer comme l’un des visages potentiels de la NBA.

Le compliment venant de Jokic, triple MVP et référence absolue de la ligue ces dernières années, est en tout cas un bel hommage.

