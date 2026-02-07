Nikola Vucevic, débuts réussis avec les Celtics

Pour ses premiers pas avec les Boston Celtics face au Miami Heat (98-96), l'intérieur Nikola Vucevic a déjà eu un impact positif.

Récupéré lors de la deadline des trades, Nikola Vucevic a réalisé ses grands débuts avec les Boston Celtics. Pour faciliter l'adaptation du Monténégrin, l'entraîneur Joe Mazzulla a utilisé l'intérieur en sortie de banc.

Chaudement accueilli par le TD Garden, l'ex-joueur des Chicago Bulls a affiché un visage intéressant. En 28 minutes, il a compilé 11 points (4/8 aux tirs), 2 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions. Avec un différentiel positif (+11) dans une victoire renversante contre le Miami Heat (98-96).

Des premiers pas réussis pour Vucevic à Boston.

"Je me suis senti plutôt à l'aise sur le terrain. Je pense qu'au fur et à mesure que le match avançait, les autres joueurs se sont également sentis plus à l'aise avec moi. Et ils ont pu comprendre certaines choses que le staff voulait que nous mettions en place.

Je pense que pour un premier match, c'était bien", a jugé Nikola Vucevic face à la presse.

Dans les prochaines semaines, le vétéran de 35 ans va devoir prendre ses marques chez l'actuel 2ème de la Conférence Est. Petit à petit, il devrait monter en puissance, en intégrant certainement le cinq majeur. Enfin dans un environnement compétitif, Nikola Vucevic a une belle carte à jouer à Boston.

Nikola Vucevic : un coup de maître pour les Celtics ?