Nos surprises et nos déceptions du début de saison en NBA

Le 12e épisode de notre podcast est en ligne. On y cause de ce début de saison en NBA, avec de vrais morceaux de Stephen Curry, Russell Westbrook, Evan Mobley ou Ja Morant dedans !

Le podcast de Reverse et BasketSession est de retour après la pause de l'intersaison et la préparation du Mook #9 sur les Bad Boys ! Après quasiment un mois de compétition Théophile Haumesser, Shaï Mamou et Antoine Pimmel vous livrent leurs bonnes surprises et leurs déceptions, en essayant de se projeter sur la suite des événements.

On vous parle notamment de Stephen Curry, des Lakers, de Ja Morant, des étonnants Cleveland Cavaliers et d'autres sujets, avec un petit coup de coeur en fin de podcast pour le basket français et ses représentants en Euroleague.

