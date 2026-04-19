Jamal Murray et les Nuggets ont-ils obtenu trop de lancers ?

Jamal Murray et les Denver Nuggets ont complètement dévissé samedi soir. 10 sur 36 derrière l’arc (28%) dont un vilain 0 sur 8 pour le meneur All-Star, qui a raté 15 de ses 22 tentatives sur ce Game 1 contre les Minnesota Timberwolves. Et pourtant, il l’a terminé meilleur marqueur avec 30 points tout en menant son équipe à la victoire (116-105) à domicile. Alors comment expliquer ce succès et cette performance malgré autant de maladresse ? Le Canadien et ses coéquipiers ont pu compenser sur la ligne des lancers-francs. Murray en a obtenu 16 à lui tout seul, et il les a tous rentrés.

« 16 lancers, c’est beaucoup. Il en a shooté presque autant que toute notre équipe sur l’ensemble du match », note subtilement Chris Finch, le coach adverse, qui estime évidemment qu’il y a eu un déséquilibre au niveau des coups de sifflet. « Il y en a eu beaucoup dans le deuxième quart-temps quand on était présent physiquement sur l’homme, on restait verticaux. »

Au total, les Nuggets ont fait 33 passages (30 points inscrits) sur la ligne réparatrice, contre 19 pour les Timberwolves. Et donc 16 pour Jamal Murray. « J’ai eu le sentiment qu’il y a eu fautes à chaque fois », assure l’intéressé. « Je ne comprend pas de quoi les gens parlent. C’étaient de vraies fautes. »

La guerre psychologique commence en playoffs, avec des acteurs qui essayent d’influencer le jeu et les arbitres par tous les moyens possibles. Les Wolves ont sans doute perdu ce match ailleurs, en commettant notamment quelques erreurs évitables alors qu’ils revenaient au score dans le quatrième quart-temps.

Les Nuggets dominent les Wolves, Murray et Jokic rayonnent