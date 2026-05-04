De gros changements à venir aux Nuggets ?

Cette équipe des Denver Nuggets était présentée, et notamment par nous, comme la plus forte de l’ère Nikola Jokic sur le papier. Quel échec. La franchise du Colorado n’a même pas su passer le premier tour des playoffs, éliminée par des Minnesota Timberwolves pourtant très largement diminués. Notamment sur le Game 6. Une terrible déception qui devrait entraîner pas mal de changements. Si le Serbe confiait avec humour (ou pas) que « tout le monde se ferait virer » dans son pays natal, les dirigeants n’iront pas aussi loin… mais presque.

« Il va y avoir des modifications sérieuses de l’effectif. Ils vont chercher à entourer Nikola Jokic avec les bonnes pièces. Ils recevront des coups de fil et ils écouteront les offres pour tous les joueurs à l’exception de Jokic », confie l’insider Shams Charania.

Le journaliste précise aussi que David Adelman devrait être reconduit sur le banc. Le « Joker » peut lui signer une extension massive avec les Nuggets cet été. Derrière ça, personne ne serait en sécurité. Il paraît tout de même peu probable que Denver se séparer de Jamal Murray, même s’il sort de sa meilleure saison en carrière, de playoffs décevants et possède un gros contrat.

La question tourne plutôt autour d’Aaron Gordon, un autre membre du noyau dur de la formation sacrée en 2023. Il est adoré de ses coéquipiers et du public. Mais son salaire limite la marge de manœuvre des Nuggets et il est régulièrement blessé. Que ce soit lui ou Cam Johnson ou Christian Braun, il y aura probablement un titulaire échangé pendant l’intersaison.