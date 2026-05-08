Le verdict est tombé pour OG Anunoby

Les blessures aux ischios et au mollet sont devenues monnaie courant avec le rythme effréné des rencontres et les espaces de plus en plus grands à couvrir. Luka Doncic est actuellement écarté des terrains depuis 5 semaines en raison d’un pépin aux ischios. Voilà qui pourrait ne pas rassurer les supporters des New York Knicks puisqu’OG Anunoby s’est fait le même blessure lors du Game 2 remporté contre les Philadelphia Sixers. Ou plutôt il s’est fait mal au même endroit. L’entorse serait tout de même plus légère pour l’ailier de Manhattan, seulement listé en « day to day » par sa franchise.

S’il réagit bien au repos ou au traitement, il pourrait même rapidement retrouver le chemin des parquets. En attendant, il est listé comme incertain pour le Game 3 en Pennsylvanie. C’est quand même un coup dur important pour New York parce qu’OG Anunoby est peut-être le meilleur joueur des Knicks en termes de régularité et de production depuis le début des playoffs. Il tourne à plus de 21 points par match, avec le meilleur +/- et de forts pourcentages de réussite, le tout en défendant fort.

Même s’il revient, son rendement sera observé de près. Il est possible qu’il soit diminué pendant un petit moment. Reste à voir si les Knicks ont suffisamment de marge. Ils ont l’air d’être tout de même au-dessus des Sixers, leurs adversaires sur ce second tour.

Les Knicks s’en remettent à Brunson et mènent 2-0