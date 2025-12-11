Le Thunder égale un record NBA après 25 matches

Le Oklahoma City Thunder est parti sur les mêmes bases que les Golden State Warriors et reste donc évidemment en course pour établir un record NBA.

Quelle démonstration. Le Oklahoma City Thunder a désossé les Phoenix Suns lors du premier quart de finale de la NBA Cup au sein de la Conférence Ouest. Un succès de quasiment 50 pions (138-89) avec une réussit incroyable en attaque et un niveau d’effort impressionnant en défense. Cette équipe est la meilleure de la ligue, bien évidemment, mais c’est aussi peut-être l’une des plus fortes de l’Histoire.

En tout cas, elle est lancée sur les bases de la meilleure saison de tous les temps. On ne sait pas encore si Shai Gilgeous-Alexander feront mieux ou moins bien que Stephen Curry et les Golden State Warriors en 2016 mais le Canadien et ses coéquipiers sont sur les mêmes temps de passage. Ils ont égalé le record du meilleur bilan NBA après 25 matches : 24-1.

La différence, c’est que Golden State avait justement remporté 24 rencontres de suite avant de s’incliner contre les Milwaukee Bucks d’un jeune Giannis Antetokounmpo. OKC a perdu plus tôt dans la saison mais vient d’enchaîner 16 victoires de rang. Série en cours. Les Chicago Bulls de 1996 s’étaient eux imposés 23 fois en 25 matches avant de finir à 72 victoires. Un record détenu pendant 20 ans jusqu’aux Warriors. 10 années plus tard, voilà donc le Thunder bien parti pour s’inscrire dans les annales.