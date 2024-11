On sait où jouera le phénomène Paige Bueckers en WNBA

Voilà cinq ans que l'on sait que Paige Bueckers est taillée pour la gloire, avec un talent qui la place parmi les joueuses les plus prometteuses pour prendre la relève en WNBA. Si la meneuse de UConn a attendu un an de plus que ses camarades de cuvée Caitlin Clark, Cameron Brink et Angel Reese pour lancer sa carrière professionnelle, c'est avec l'objectif de décrocher un titre avec les Huskies et pour rattraper le temps perdu à cause des blessures qui ont tronqué son très beau parcours universitaire. Mais en 2025, Bueckers fera bien ses débuts dans la ligue. Et depuis dimanche, on sait avec une certitude proche des 100% de quelle franchise elle portera les couleurs.

La loterie pré-Draft 2025 s'est tenue ce weekend et ce sont les Dallas Wings qui ont empoché le gros lot. Beaucoup rêvaient de voir les Los Angeles Sparks, qui ont hérité du pick n°2, décrocher le 1st pick pour pouvoir associer Paige Bueckers et Cameron Brink, mais la native du Minnesota va découvrir le Texas pour son arrivée dans le meilleur championnat du monde. Sauf cataclysme - ce qui aurait pu être possible avec l'ancienne direction - Dallas va foncer sur Bueckers avec le 1st pick, pour former ce qui ressemblera à un Big Three, avec les All-Stars Satou Sabally et Arike Ogunbowale. Derrière, ce sera un peu plus ouvert sur les picks n°2 (Los Angeles), 3 (Chicago) et 4 (Washington).

Paige Bueckers sait tout faire

Sur les trois premiers matches de la saison en NCAAW, Paige Bueckers tourne à 21 points et 4 passes de moyenne à 65% et semble partie pour réussir une nouvelle campagne d'exception. Si vous connaissez mal le phénomène, il faut vous préparez à quelque chose d'exceptionnel. Bueckers n'a pas forcément le shoot de Caitlin Clark, mais elle est nettement plus adroite au global et à 3 points. Niveau playmaking et défense, la joueuse de 22 ans affiche déjà un niveau élite, avec en plus une capacité à évoluer à plusieurs postes lorsque Geno Auriemma lui demande de jouer les pompiers (on l'a vue au poste 4 la saison dernière !) à cause des blessures en cascade. A chaque fois qu'elle a été en mesure de faire des saisons complètes, son talent a transpiré, confirmant son statut, depuis le lycée, de meilleure arrière de sa génération avec Clark.

Si elle est épargnée par les blessures, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne devienne pas immédiatement l'une des stars de cette ligue, surtout si elle joue déjà dans une équipe compétitive, ce qui sera peut-être le cas avec les Wings. La franchise texane a fait le ménage après une dernière saison très décevante, en limogeant sa coach Latricia Trammell et en décrochant la signature de Curt Miller (l'un des meilleurs coaches de la ligue) pour devenir General Manager. Maintenant que Dallas sait que Paige Bueckers sera sa meneuse, le choix du prochain coach va pouvoir être fait en conséquence.