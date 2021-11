On sait pourquoi Collin Sexton n’a pas prolongé à Cleveland

La non-prolongation de Collin Sexton durant l'intersaison a pu interloquer. Sans être fabuleux, le meneur des Cleveland Cavaliers a montré un certain potentiel depuis ses débuts en NBA et la logique voulait qu'un accord intervienne entre la franchise et lui pour éviter une situation épineuse l'été prochain. On en sait un peu plus désormais.

Si Cleveland est prêt à prendre le risque de perdre Sexton en qualité de restricted free-agent, c'est tout simplement parce que le garçon, ou tout du moins ses représentants, ont fait des demandes déraisonnables aux Cavs. Selon Jason Lloyd de The Athletic, Collin Sexton a réclamé un contrat similaire à ceux signés par Jamal Murray et De'Aaron Fox ces dernières années.

L'arrière des Denver Nuggets et le meneur des Sacramento Kings, qui ont tous les deux montré des choses plus intéressantes et solides en NBA depuis leur arrivée, ont bouclé des deals pour 5 ans à 163 millions de dollars (pour Fox) et 170 millions (pour Murray).

Le General Manager Koby Altman n'a pas hésité une seconde à envoyer paître Austin Brown, l'ancien agent de Dwyane Wade et Pau Gasol, pour ne citer qu'eux, qui s'occupe aujourd'hui des intérêts de Donovan Mitchell ou Zion Williamson.

Toujours selon Lloyd, les Cavs ont depuis le début dans l'idée de voir comment Collin Sexton fonctionnerait avec Evan Mobley, en qui ils croient énormément. Darius Garland est lui éligible pour une prolongation lucrative l'été prochain et le front office de l'Ohio fonde aussi de grands espoirs à son sujet. Pour le moment, après une saison 2021 prolifique, Collin Sexton est un peu moins en vue, même s'il tourne à 17.3 points de moyenne. Sa moyenne de passes décisives et son temps de jeu sont eux en baisse.

