Otto Porter Jr, le facteur X des Warriors a encore frappé

Depuis le début de la saison, Otto Porter Jr s'impose comme une bonne pioche aux Golden State Warriors. Sans être toujours régulier, l'ailier reste un élément précieux dans la rotation de l'entraîneur Steve Kerr.

Surtout, à plusieurs reprises, l'ancien des Washington Wizards a été capable de prendre feu pour accompagner ses leaders. Et la nuit dernière, il a ainsi été décisif sur le parquet des Phoenix Suns (116-107).

Avec 13 de ses 19 points dans le dernier quart-temps, dont plusieurs tirs déterminants dans le money-time, le joueur de 28 ans a tiré son épingle du jeu.

"S'il peut renouveler de telles performances ? Bien sûr ! Ne lui manquez pas de respect comme ça. Je sais qu'il a eu beaucoup de blessures et tout ça, mais il a travaillé comme un fou depuis qu'il est arrivé ici cet été.

Et vous pouviez voir qu'il avait l'air confiant - confiant et posé - par rapport à ce qu'il essayait de faire. Il arrive dans ses zones et rentre ses tirs, c'est tellement important", a apprécié Stephen Curry pour ESPN.