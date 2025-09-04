Les Dallas Mavericks ont officialisé la prolongation de P.J. Washington, qui s’est engagé pour quatre ans et 90 millions de dollars, une étape majeure dans la construction de leur effectif.

C’est désormais officiel : les Dallas Mavericks ont scellé l’avenir de P.J. Washington avec une prolongation de contrat de quatre ans pour un total de 90 millions de dollars, selon son agence LIFT Sports Management. Ce nouveau deal le lie à la franchise jusqu’à la saison 2029‑2030

Âgé de 27 ans, Washington sort d'une saison solide, tournant à 14,7 points, 7,8 rebonds, 2,3 passes, 1,1 contre et 1,1 interception en moyenne sur 57 matchs (56 comme titulaire). Selon les détails du contrat, le salaire annuel de Washington augmentera progressivement, avec une première année à 19,8 millions de dollars, soit une hausse de 140 % par rapport à sa rémunération 2025‑26.

Avec cette signature, Dallas consolide un noyau stable : Washington s’ajoute aux prolongations récemment signées avec Kyrie Irving et Daniel Gafford, pour qui l’équipe a fait de la sécurité financière une priorité stratégique. Le frontcourt des Mavs semble ainsi potentiellement l’un des plus profonds et équilibrés de la ligue, renforçant les ambitions de maintenir un statut de contender à l’Ouest.

D’un point de vue organisationnel, ce contrat représente aussi un défi pour la gestion du plafond salarial. Les experts estiment que, selon la structure de l’offre, les Mavericks pourraient dépasser le second apron dès la saison 2026‑27 — une limite fixée pour freiner les équipes lourdement investies. Néanmoins, la direction dispose encore de moyens pour ajuster les finances et préserver la flexibilité sur le long terme.

Pour PJ Washington lui-même, cette offre est une récompense méritée. Drafté en 12e position en 2019, après deux saisons universitaires chez les Wildcats du Kentucky, il a su s’imposer, d’abord chez les Hornets de Charlotte, puis chez les Mavericks, montrant une progression régulière qui trouve aujourd’hui son reflet dans ce contrat majeur.

