Paolo Banchero prend le max sur cinq ans à Orlando

Le gros de la Free Agency est passé, même s’il reste certains dossiers à boucler. Place donc maintenant aux prolongations, notamment pour les joueurs draftés en 2022 et qui sont donc éligible à leur premier gros contrat. Ça n’a pas traîné pour Paolo Banchero avec le Orlando Magic. L’ailier star a signé pour 239 millions sur cinq ans avec la franchise floridienne, comme le rapporte Shams Charania.

Le deal peut même monter jusqu’à 287 millions si le joueur, déjà élu rookie de l’année en 2022 et All-Star en 2024, parvient à se hisser dans l’une des trois All-NBA teams et est nommé MVP ou DPOY la saison prochaine. De quoi donner une sacrée motivation au natif de Seattle. Surtout que le Magic sera ambitieux en 2025-2026, notamment grâce à l’arrivée de Desmond Bane et au retour de blessure de Jalen Suggs.

Paolo Banchero tournait à plus de 25 points, 7 rebonds et 4 passes de moyenne la saison dernière, ce que seuls 8 joueurs NBA ont déjà fait à son âge (22 ans ou moins) dans l’Histoire de la ligue. Il est aussi, avec Tracy McGrady et Shaquille O’Neal, l’un des trois joueurs d’Orlando à avoir bouclé une saison à plus de 25 points de moyenne.

