Paolo Banchero voit le Magic dans les meilleures équipes à l’Est

Avec un jeune groupe de qualité, l'Orlando Magic continue de progresser. Menée par Paolo Banchero, cette équipe a terminé la saison 2023-2024 à la 5ème place à l'Est. Avant de subir la loi des Cleveland Cavaliers (3-4) dès le premier tour des Playoffs.

Pour autant, cet exercice a été encourageant pour les Floridiens. Sur cette intersaison, le Magic s'est renforcé avec l'arrivée de Kentavious Caldwell-Pope. Joueur expérimenté, bon défenseur et adroit à longue distance, il doit permettre à Orlando de poursuivre sa marche en avant.

En tout cas, de son côté, Banchero voit grand pour le Magic à l'Est.

"Nous sommes au même niveau que toutes ces équipes (l'élite à l'Est, ndlr). Je me souviens que l'année dernière, nous avons commencé l'année en tant que tête de série numéro 2 ou 3 et tout le monde pensait que c'était un coup de chance.

Tout le monde pensait que nous allions être une équipe de play-in et que nous allions quitter les premières places à l'Est. Nous avons terminé en force, nous avons obtenu la 5ème place et nous avions la possibilité de nous emparer de la 2ème place à la fin de la saison.

Nous nous sommes améliorés cette année. Je me suis amélioré, nous nous sommes tous améliorés. Et nous avons aussi quelques nouveaux éléments qui vont beaucoup nous aider. Nous essayons de faire du bruit. Nous devrions facilement faire partie des 3 ou 4 meilleures équipes, et avoir une chance de remporter l'Est", a ainsi jugé Paolo Banchero pour la NBA.

Le jeune talent de 21 ans a de belles ambitions. Et effectivement, le Magic se doit d'avoir l'objectif de viser le Top 4. Après, il y a tout de même de gros morceaux comme les Boston Celtics, les Milwaukee Bucks, les New York Knicks ou encore les Philadelphia Sixers.

Pour Orlando, la prochaine étape reste de passer un tour en Playoffs pour accumuler de l'expérience. Mais l'avenir s'annonce très intéressant à suivre avec un leader comme Paolo Banchero.

Paolo Banchero : « Je ne sais pas pourquoi je pleure »