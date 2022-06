Paolo Banchero toujours en lice pour le premier choix de la draft 

Jabari Smith Jr fait consensus depuis un moment pour le first pick de la draft. Cependant, le Orlando Magic envisage sérieusement Paolo Banchero comme une option pour son premier choix, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. Faut-il s’attendre à un retournement de situation majeur à moins d’une heure de la sélection ?

Plus tôt dans la journée, le top 3 de la draft NBA 2022 semblait clair. Jabari Smith Jr au Magic, Chet Holmgren au Thunder et Paolo Banchero aux Rockets. Mais l’ordre établi pourrait finalement être bouleversé. Banchero était le favori des bookmakers il y a encore moins de 24 heures et il se pourrait bien qu’Orlando jette son dévolu sur l’ailier de Duke.

De nombreux spécialistes voient en lui le joueur le plus talentueux de la draft. Kevin O’Connor, de The Ringer, l’a par exemple tout en haut de son "Big Board". Banchero sort d’une saison à 17,2 points, 7,8 rebonds et 3,2 passes par match avec les Blue Devils. Il est globalement perçu comme le meilleur profil offensif de la cuvée.

Il y a quelques jours, le président des opérations basket Jeff Weltman a cependant refusé de dire si le prospect avait fait un workout avec Orlando. Une décision plutôt étrange pour une franchise qui a publiquement communiqué sur ses workout avec Smith Jr et Holmgren. La situation reste donc très floue.

Il est également envisageable que le Magic finisse par transférer le premier choix de la draft aux Rockets, qui auraient une préférence pour Banchero. Un move qui ressemblerait à celui des Sixers et des Celtics en 2017, quand ils visaient respectivement Markelle Fultz (1) et Jayson Tatum (3). Une potentielle piste pour contourner le Thunder s’il a des vues sur le même prospect ? Réponse imminente. Le suspense, contre toute attente, est toujours là.

