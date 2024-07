Paris truqués : Jontay Porter plaide coupable

Inculpé la semaine dernière en compagnie de quatre hommes dans le cadre de paris en ligne le concernant, Jontay Porter a plaidé coupable mercredi dans le bureau du procureur du district Est de New York à Brooklyn. Reconnaissant avoir "mal agi" et adressant ses "profondes excuses", l'ancien Raptor a reconnu son implication dans le scandale d'après l'agence Associated Press.

Le natif de Colombia a notamment admis avoir prématurément et sciemment quitté les rencontres sur lesquelles ses "complices" avaient parié, misant sur des performances en deçà de ses standards sur lesdits match.

Une fraude que Jontay Porter justifiait par "d'importantes dettes de jeu" contractées notamment auprès des autres prévenus. L'un d'eux n'ayant pas hésité à le menacer physiquement pour récupérer son argent, comme l'indiquaient les premiers éléments dévoilés dans le cadre de l'enquête.

Libéré grâce au paiement d'une caution de 250 000$, le joueur de 24 ans sera jugé le 18 décembre prochain. Bien que le juge ait toute latitude pour l'envoyer derrière les barreaux, Porter devrait écoper d'une peine de prison avoisinant les 4 ans, assortie d'une amende. L'avenir des Grizz, déjà banni à vie par la NBA, s'assombrit un peu plus encore.