Patrick Beverley et la « petite merde de Français »…

L'anecdote d'Elie Okobo chez First Team concernant Patrick Beverley est édifiante... et absolument pas surprenante.

Elie Okobo était de passage chez First Team cette semaine, à quelque semaines du début des Jeux Olympiques. L'arrière de l'AS Monaco, présent dans le groupe élargi des Bleus, a évoqué un souvenir assez marquant de sa première saison en NBA, lorsqu'il portait le maillot des Phoenix Suns. Elle concerne Patrick Beverley, un adversaire qui l'a choqué ce jour-là...

"Juste avant le match, Jamal Crawford me dit : 'Elie tu vas avoir des minutes, tu vas jouer contre Patrick Beverley. Attention, il parle beaucoup et il parle très mal avec sa bouche, mais reste concentré, fais tes trucs, ne te laisse pas perturber'. Je me dis, OK, le gars parle, mais je m'en fiche, je vais faire mon jeu, je suis un rookie et je n'a pas envie de prendre des fautes techniques ou d'essayer de m'embrouiller.

J'attaque ligne de fond et il me pousse. Pas une faute hein, il me pousse vraiment et ça faisait plusieurs fois sur les montées de balle. Je tombe sur les photographes derrière le panier. L'arbitre siffle faute et Beverley dit devant notre banc : 'Mais tu ne vas pas siffler ça sur une petite merde de Français !. J'étais au sol, je l'ai regardé et je me suis dit : 'il est sérieux lui ?'".

On savait que Patrick Beverley détestait tous ses adversaires sur le terrain et était prêt à aller loin pour les perturber. On ne lui connaissait en revanche pas particulièrement d'aversion pour les Français jusque-là...

