Patrick Beverley se sent comme « LeBron James » à Tel-Aviv

Même loin de la NBA, Patrick Beverley continue de faire parler de lui. Il faut dire que le meneur de 36 ans a réussi à garder une présence médiatique grâce à son podcast. Et pour garder de la visibilité, il a son secret : réaliser des déclarations fortes.

Pour le moment, son expérience sous les couleurs de l'Hapoël Tel-Aviv est assez limitée sur le plan sportif. Il a participé à un seul match amical pour 3 points et 6 passes décisives en 14 minutes contre l'Elitzur Maccabi Netanya (92-75).

Pour autant, dans sa nouvelle vie, Beverley a déjà le sentiment de se sentir considéré comme "LeBron James" à Israël.

"Je sais maintenant ce que ressent LeBron. Quand je quitte un match, les joueurs qui étaient mes adversaires il y a quelques instants veulent prendre des photos avec moi. Même les entraîneurs adverses veulent des photos.

J'entre dans un match et les supporters adverses me huent quand j'ai le ballon dans les mains. Après le match, 30 à 40 enfants s'approchent de moi et veulent prendre des photos avec moi. C'est la même chose dans tous les pays où je suis allé.

Aujourd'hui, nous avons disputé un match amical à Belgrade et j'ai dû prendre au moins 50 photos après le match", a ainsi raconté Patrick Beverley dans le Pat Bev Pod.

Même si son impact en NBA était de plus en plus faible, Patrick Beverley reste une attraction en Europe. A lui de contribuer à sa propre hype grâce à ses performances sportives.

Patrick Beverley va donc finir sa carrière en Europe, avec un joli contrat à la clé