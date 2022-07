Pau Gasol nomme ses 3 adversaires les plus féroces en NBA

Ces trois Hall Of Famers sont ceux qui ont donné le plus de fil à retordre à au Gasol au cours de sa longue carrière en NBA.

Pau Gasol a traîné sa longue silhouette sur les parquets NBA pendant presque vingt ans. Il est arrivé en 2001 et il a connu Michael Jordan (époque Washington Wizards), Shaquille O'Neal à son apogée, Kobe Bryant, l'avènement de LeBron James, etc. Il a traversé de nombreuses époques différentes, des styles de jeu différents et forcément des adversaires différents. Alors lesquels étaient les plus tenaces ?

"Il y en a eu beaucoup. Tim Duncan et Kevin Garnett à leur apogée. Dirk Nowitzki aussi. C'étaient des joueurs vraiment durs à arrêter. Trois des meilleurs joueurs de tous les temps", révèle l'Espagnol.

Il a beau être l'un des meilleurs basketteurs de l'Histoire, Pau Gasol a eu le malheur (ou la chance) de tomber sur trois des meilleurs postes quatre de tous les temps, si ce n'est les trois meilleurs. Mais ça ne l'a pas empêché de tenir le choc. Après tout, il a tout de même décroché deux titres de champion NBA aux Los Angeles Lakers tout en compilant 17 points et 9 rebonds de moyenne sur l'ensemble de sa carrière.

