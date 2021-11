Pau Gasol répond à son absence des 75 meilleurs joueurs NBA

La liste publiée par la NBA des 75 (76) meilleurs joueurs de son histoire a beaucoup fait parler. Il faut dire que certains grands joueurs ont été oubliés. On peut notamment penser à Pau Gasol. Double champion NBA avec les Los Angeles Lakers, l'ex-intérieur a marqué son époque de son empreinte.

Sélectionné à 6 reprises au All-Star Game, l'Espagnol a également été rookie de l'année en 2002. Autant dire qu'il dispose d'un CV plutôt bien fourni. Mais le natif de Barcelone n'a pas eu les faveurs des votes lors de ce grand sondage.

Une absence loin de chagriner le principal intéressé.

"Honnêtement, je ne m'intéresse pas vraiment aux listes. Je pense que, dans une certaine mesure, elles sont très subjectives. Je suis vraiment heureux de la façon dont j'ai joué tout au long de ma carrière en NBA et de l'impact que j'ai eu sur mes équipes et mes coéquipiers, et c'est ce qui m'importe.

Les listes, au final, créent peut-être une petite controverse ou une petite discussion ici et là, et c'est bien. Cela fait partie du sport, et c'est ainsi que cela doit être. Je ne me sens donc absolument pas offensé.

Et si j'avais été sur la liste, je ne penserais pas que je suis meilleur que certains des nombreux autres grands joueurs qui ne sont pas dedans", a relativisé Pau Gasol pour Fox Sports.