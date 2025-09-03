En participant à un live Twitch avec le streamer IShowSpeed, Paul George a déclenché la colère de nombreux fans des Sixers. Sa réaction maladroite sur son lien avec Philadelphie alimente déjà les comparaisons avec Ben Simmons.

Paul George a provoqué un tollé en apparaissant aux côtés du streamer IShowSpeed à Philadelphie. L’ailier des Sixers, récemment arrivé de Los Angeles, a partagé un moment insolite autour d’un cheesesteak, mais ses propos ont rapidement enflammé les réseaux sociaux.

La séquence la plus commentée survient quand Speed lui demande s’il est originaire de Philadelphie. La réponse de George — « Hell no, I’m from Cali » — a été perçue comme une forme de mépris par une partie du public local. Dans une ville où l’attachement au maillot est scruté de près, la formule a immédiatement rappelé aux supporters les souvenirs douloureux de l’ère Ben Simmons, accusé lui aussi d’être déconnecté de sa base.

Au-delà de la simple anecdote culinaire — George incitant Speed à mettre du ketchup sur son cheesesteak, sacrilège absolu pour les puristes —, c’est bien la perception de son rapport à la ville qui cristallise les critiques. « Je n’ai jamais vu un joueur des Sixers aussi peu connecté avec le public », commentait un fan outré dans une vidéo devenue virale.

Pour ses détracteurs, George donne l’image d’un joueur de passage : installé à Los Angeles, actif sur son podcast, mais perçu comme détaché des réalités locales. « C’est comme s’il venait jouer quelques matchs, toucher son chèque et repartir à L.A. », pouvait-on entendre dans les réactions. Un discours qui tranche avec l’attente d’une fanbase réputée parmi les plus exigeantes de la NBA.

Cette maladresse intervient alors que George doit encore convaincre qu’il peut devenir un véritable leader à Philadelphie. Arrivé avec le statut d’All-Star et un contrat conséquent, il était attendu pour renforcer le duo Joel Embiid – Tyrese Maxey et porter les Sixers dans la Conférence Est. Or, sa popularité semble déjà fragilisée par ce type d’épisode, qui brouille son image avant même qu’il ait disputé une saison complète sous ses nouvelles couleurs.

Certains observateurs relativisent néanmoins, pointant le caractère volontairement provocateur d’IShowSpeed et la recherche de buzz inhérente à ce type de contenu. Mais à Philadelphie, chaque mot compte. Et le simple « Hell no » de Paul George risque de lui coller à la peau encore longtemps.