Paul George et Kawhi Leonard ont failli jouer ensemble à Toronto

Depuis qu'il a signé avec les Philadelphie Sixers, Paul George se répand dans son podcast sur les coulisses de son départ, mais aussi sur d'autres étapes de sa carrière. Dans le dernier épisode de "Podcast-P", le nouvel ailier de Philly a avoué que sa signature chez les Clippers il y a 6 ans n'était pas du tout une certitude, contrairement à ce que l'on a pu croire. Avec Kawhi Leonard, le joueur avec lequel il souhaitait s'associer à tout prix, une autre destination était envisagée et aurait peut-être changé la face de la Conférence Est.

"J'ai failli aller à Toronto. Avec Kawhi, on hésitait entre les Raptors et les Clippers. Finalement, les Clippers ont formué une meilleur offre de trade à OKC et ça m'a envoyé à Los Angeles. Mais c'était proche..."

Les fans des Clippers apprécieront d'apprendre que leur franchise n'était pas la priorité absolue de Paul George, qui voulait surtout jouer avec Kawhi Leonard, en plus d'un retour "chez lui", en Californie.

