Phoenix, le choix n°1 de Jimmy Butler ?

Malgré les démentis de son agent Bernie Lee, il semble bien que Jimmy Butler ait inclus les Phoenix Suns dans sa shortlist de destinations si Miami venait à le trader. John Gambadoro, qui couvre les Suns pour Arizona Sports, a confirmé les informations de Shams Charania d'ESPN : les Suns font bien partie des candidats et il se pourrait même que Phoenix soit le choix n°1 du joueur.

Du côté de Brian Windhorst, lui aussi d'ESPN, on assure que la priorité de Jimmy Butler était de rester à Miami et de signer une prolongation de contrat, mais que le Heat souhaite procéder différemment.

On ne sait pas exactement de quelle manière les Suns peuvent opérer pour convaincre le Heat d'accepter un trade et pour que cela fonctionne mathématiquement, mais on imagine que James Jones doit être en train de réfléchir à des scénarios qui permettraient à sa franchise d'ajouter une nouvelle star à un roster où se trouve déjà le trio Devin Booker - Kevin Durant - Bradley Beal.

Cette nuit, le Heat n'a pas semblé perturbé par l'actualité autour de son franchise player et s'est imposé face à Toronto pour une 4e victoire de suite. Jimmy Butler y a inscrit 11 points.