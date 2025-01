Les choses bougent du côté des Phoenix Suns, où la saison est pour le moment très décevante. Deux informations importantes nous sont parvenues ces dernières heures, en provenance de Chris Haynes et de Brian Windhorst d'ESPN, deux journalistes évidemment très connectés et fiables en ce qui concerne l'actualité de la NBA.

Tout d'abord, en ce qui concerne purement et simplement le terrain : d'après Haynes, Bradley Beal et Jusuf Nurkic vont être sortis du cinq de départ la nuit prochaine à Philadelphie. Ils seront remplacés par le rookie Ryan Dunn, pour Beal, et par l'expérimenté Mason Plumlee, pour Nurkic. En marge de cette information, les sources de Haynes lui indiquent qu'il y a des tensions dans le vestiaire, avec des joueurs troublés par l'incertitude autour de leur rôle et par la volonté du coaching staff d'essayer de nouvelles choses.

En ce qui concerne le hors-terrain et les tractations avant la deadline des trades, Windhorst annonce que les Suns sont actuellement l'équipe "la plus agressive" dans les discussions de trade autour de Jimmy Butler. Néanmoins, le Heat n'a apparemment plus d'intérêt pour Bradley Beal - qui dispose d'une no-trade clause, rappelons-le - et il faudrait alors trouver une troisième équipe désireuse de s'impliquer dans le deal et pour laquelle Beal donnerait son accord.

Dans tout ça, on entend finalement très peu les deux leaders de l'équipe, Devin Booker et Kevin Durant. Les Phoenix Suns sont pour le moment 12e à l'Ouest, avec 15 victoires et 18 défaites, ce qui les place à deux victoires de la 10e place, synonyme de qualification pour le play-in tournament. Ce serait le strict minimum compte-tenu des ambitions affichées en début de saison.

