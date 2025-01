Jimmy Butler suspendu par le Heat : transfert imminent

Le Heat a suspendu Jimmy Butler pour sept matches et annonce être prêt à écouter les offres de transfert.

La rupture entre Jimmy Butler et le Heat semble actée. Par le biais d’un communiqué publié sur son compte X, la franchise a annoncé la suspension du joueur et s’est ouvertement dite prête à étudier les offres de transfert.

Miami a décidé de suspendre Butler pour sept matches pour « plusieurs cas de conduite préjudiciable à l’équipe ». La veille, après avoir marqué seulement neuf points dans une défaite face aux Pacers, il avait affirmé ne plus penser pouvoir retrouver la joie de jouer pour le Heat. Il aurait ensuite indiqué au front office son désir d’être transféré, selon ESPN.

« Par ses actions et ses déclarations, il a montré qu’il ne voulait plus faire partie de cette équipe », a écrit l’équipe dans son communiqué. « Jimmy Butler et son représentant ont indiqué qu’ils souhaitaient être échangés, nous écouterons donc les offres. »

D’après Shams Charania et Brian Windhorst, l’ailier n’a pas communiqué de destination préférée. Les Warriors sont cités comme une destination potentielle. Mais avec une player option de 52 millions de dollars pour la saison prochaine, il pourrait choisir de devenir agent libre cet été, à 35 ans — ce qui complique son transfert.

Ce feuilleton semble arriver à sa fin. Il est extrêmement rare qu’une franchise annonce publiquement sa volonté de transférer un joueur, si tant est que cela soit déjà arrivé. La situation devrait se décanter avant le 6 février, date de la trade deadline.

