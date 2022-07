Le play-in bientôt validé de façon permanente en NBA

La formule fonctionne alors la NBA va continuer à miser dessus. Selon Adrian Wojnarowski, les propriétaires des franchises vont voter aujourd’hui pour rendre le play-in permanent. Le fonctionnement de la ligue sera donc officiellement changé pour les années à venir.

Le tournoi met en compétition les quatre équipes classées de la septième à la dixième place de chaque Conférence à l’issue de la saison régulière. Avec à la clé une qualification pour les playoffs pour deux d’entre elles.

Instauré en 2020, le play-in opposait d’abordait le huitième et le neuvième de chaque Conférence avant d’être élargi par la suite. L’objectif de la NBA étant d’inciter le plus grand nombre de franchises à rester compétitives le plus longtemps possible dans la saison et de limiter l’intérêt du tanking. La formule n'avait pas plu à tout le monde - LeBron James s'en était plaint malgré le fait que ses Los Angeles Lakers en ont profité l'an dernier - mais elle avait tout de même été plutôt bien accueilli et apprécié par les fans et les joueurs.

En plus du play-in, les propriétaires et les dirigeants NBA vont continuer à plancher sur la possibilité d’un tournoi de mi-saison qui récompenserait financièrement l’équipe vainqueur. Avec peut-être même 1 million à la clé pour chaque joueur titré.