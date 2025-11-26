Pluie de records, Orlando était magique cette nuit !

Privé de Banchero, le Magic d'Orlando a pourtant explosé les compteurs contre Philly et a fait tomber des records.

Le Orlando Magic a fait voler en éclats les compteurs lors de sa victoire 144-103 contre les Philadelphia 76ers ce mardi en NBA Cup. Dès la première mi-temps, le Magic a fait parler la poudre : 86 points inscrits avant la pause ! Jamais l’équipe n’avait atteint un tel total sur une mi-temps.

Après un premier quart serré, le Magic a tout explosé en deuxième période avec un 51-25 impressionnant, établissant ainsi un nouveau record de franchise pour le plus grand nombre de points marqués en un seul quart.

Le total de 144 points dépasse largement leur précédent record de la saison (133 points lors de leur victoire contre les Knicks samedi dernier).

Le score parle, mais les stats aussi. Anthony Black, en sortie de banc, a livré sa meilleure performance en carrière : 31 points (12/17 aux tirs), dont 27 avant la mi-temps.

Le collectif a suivi : neuf joueurs d’Orlando ont fini à dix points ou plus. Le banc a dégainé 82 points, le total le plus élevé d’une équipe cette saison. Encore un record donc.

Après, il faut avouer que les 76ers n’étaient pas au complet. Pas de Joel Embiid, Paul George et VJ Edgecombe, ce qui a compliqué un peu la tâche en défense.

Mais le Magic, même diminué (sans Paolo Banchero), n’a pas laissé passer sa chance. Il a transformé un contexte favorable en démonstration collective.

Suggs expulsé après une altercation avec Drummond

Cette sortie laisse entrevoir le meilleur du Magic : un collectif efficace, une profondeur de banc rare, et un joueur, Anthony Black, capable de s’illustrer quand il le faut.

Reste à voir si tout cela peut se poursuivre sur la durée, surtout face à des équipes complètes et ambitieuses.

Mais cette victoire majeure face aux Sixers pourrait bien servir d'étincelle à une équipe qui, pour le moment, peine à trouver son rythme.

Allez, pour les fans du Magic, quelques highlights de cette rencontre :