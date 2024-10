Plus de peur que de mal pour Paul George, les Sixers respirent

Les nouvelles sont bonnes pour Paul George, qui avait quitté le dernier match de pré-saison à date des Sixers après une hyperextension du genou. On craignait qu'il ne manque plusieurs semaines, voir plus, de compétition, mais les informations apportées par Shams Charania d'ESPN sont rassurantes.

D'après la franchise, Paul George ne souffre d'aucun dommage structurel au niveau de son genou gauche - donc pas de souci ligamentaire - et a simplement une contusion osseuse, qui va le pousser à se reposer pendant une semaine avant d'être réévalué.

Il est possible, et même probable, que PG13 ne soit pas en tenue le soir de la reprise et du premier match de Philadelphie, mais sa première apparition ne devrait logiquement pas arriver beaucoup plus tard. Avec les ambitions qui sont celles des Sixers cette saison, mieux vaut pouvoir rapidement pouvoir compter sur la recrue phare de l'été en Pennsylvanie. D'autant que Joel Embiid a indiqué qu'il ne jouerait sans doute pas les back to back cette année et que ce serait faire peser un peu trop de poids sur les épaules de Tyrese Maxey s'il fallait se passer durablement de Paul George.