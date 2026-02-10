En retirant sa player option, Guerschon Yabusele a privilégié le terrain à la sécurité financière pour relancer sa carrière en NBA.

La décision a surpris en NBA, mais Guerschon Yabusele l’assume pleinement. En retirant la player option de la saison 2026-2027 de son contrat, le Français a permis aux New York Knicks de le transférer aux Chicago Bulls avant la trade deadline. Un choix motivé avant tout par l’envie de rejouer et de retrouver des sensations.

« On peut toujours parler de l’aspect financier, mais au final, la passion est plus forte que l’argent. Être sur le terrain, ressentir ce que c’est, l’attaque, la défense, simplement rivaliser à haut niveau, parce que je suis compétiteur avant tout », a expliqué Yabusele à Ian Begley pour SNY.

En manque de temps de jeu à New York, l’envie de jouer était devenue centrale dans sa réflexion.

« La situation avec New York était un peu différente pour moi parce que je ne jouais pas vraiment. Pouvoir rejoindre une autre équipe et essayer d’apporter quelque chose sur le terrain était très important. Le terrain me manquait, faire des erreurs, apprendre et essayer de progresser », a-t-il poursuivi.

Arrivé aux Knicks l’été dernier avec un contrat de deux ans pour 12 millions de dollars, Yabusele n’a jamais réussi à s’imposer dans la rotation. Plusieurs équipes intéressées par le profil du Français était réticente à faire un trade, à cause de sa player option, qui lui garantissait 5,8 millions de dollars pour 2026-27. Le joueur a donc pris les devants pour se donner une nouvelle chance en NBA.

« La décision a été assez rapide et facile. Pour avoir cette deuxième chance en NBA, je devais prendre un risque. Ce n’était rien de nouveau pour moi. J’y ai pensé (à modifier son contrat) et j’ai estimé que c’était la meilleure chose à faire », a-t-il confié.

Depuis son arrivée à Chicago, le changement est notable. En deux matches avec les Bulls, Yabusele affiche des moyennes de 13,5 points, 6,5 rebonds, 1,5 passe, 1,5 interception et 1,0 contre en près de 30 minutes par rencontre. Bien loin de ses 2,7 points et 2,1 rebonds en moins de neuf minutes de moyenne sous le maillot new-yorkais.

« J’adore être ici avec l’équipe. Les joueurs et les coaches m’ont très bien accueilli. Tout le monde me dit à quel point ils sont contents que je sois là, et ça me donne de la confiance, je me sens bien sur le terrain », a-t-il conclu.

Un pari risqué sur le papier, mais déjà gagnant sportivement pour Guerschon Yabusele.