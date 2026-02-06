Avant d’être transféré aux Bulls, Guerschon Yabusele a accepté de modifier son contrat avec les Knicks pour rendre l’opération possible.

Guerschon Yabusele a ajusté les termes de son contrat avec les New York Knicks avant d’être transféré aux Chicago Bulls. Une décision déterminante pour rendre l’opération possible et lui permettre de retrouver du temps de jeu dès cette saison.

Selon Ian Begley de SNY, Yabusele a accepté de supprimer la player option présente lors de la deuxième année de son contrat. Sans cette modification, le trade entre New York et Chicago n’aurait pas pu être conclu. Cette player option était d’ailleurs la raison pour laquelle les Spurs ont mis fin à la possibilité de voir un duo Wembanyama - Yabusele à San Antonio.

Ce choix offre donc au joueur français l’opportunité d’évoluer avec les Bulls sur la fin de saison, tout en lui laissant la liberté d’explorer différentes options durant l’été. Et surtout de retrouver du temps de jeu !

Toujours d’après Ian Begley, cet ajustement contractuel a également facilité la gestion de l’effectif côté Knicks. Sans ce trade avec les Bulls, la franchise new-yorkaise aurait rencontré davantage de difficultés pour faire venir Jose Alvarado. Dans la transaction, New York a récupéré Dalen Terry, dont le contrat arrive à expiration.

Âgé de 30 ans, Guerschon Yabusele avait signé l’été dernier un contrat de deux ans pour 11,7 millions de dollars avec les Knicks, après un retour remarqué en NBA sous le maillot des Philadelphia 76ers lors de la saison 2024-2025. Son temps de jeu limité à New York a toutefois conduit le joueur et la franchise à envisager une autre solution.

Avant que le trade avec Chicago ne se concrétise, plusieurs clubs d’EuroLeague, dont le Panathinaikos et le Hapoel Tel Aviv, auraient fortement tenté de rapatrier Yabusele en Europe. Le Français a finalement privilégié une poursuite de sa carrière en NBA, avec l’espoir d’un rôle plus conséquent chez les Bulls.

Et ça semble bien parti, puisque Guerschon a joué 35 minutes pour son premier match, avec 15 pts et 11 rbds à la clé.

