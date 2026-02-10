Pourquoi le retour de Mark Cuban à Dallas est plausible

On vous le relayait ce matin : Mark Cuban ferait partie d’un groupe d’investisseurs dont le projet serait de racheter les Dallas Mavericks, ou du moins d’en reprendre le contrôle majoritaire. Après avoir vendu ses parts à la famille Adelson en décembre 2023, le businessman était resté actionnaire minoritaire, observant depuis les tribunes une série de décisions contestées, culminant avec le départ de Luka Doncic vers Los Angeles. Que Cuban ait anticipé ce scénario ou non, l’idée d’un retour aux affaires ne manque pas de sens. Et cette hypothèse ne sort pas de nulle part.

Quelques heures seulement après l’annonce du vote probable du board des gouverneurs en faveur de l’entrée de deux franchises supplémentaires en NBA, à Seattle et Las Vegas, l’intérêt de Mark Cuban pour un comeback a refait surface. Pour que l’opération se concrétise, il faudrait évidemment que Miriam Adelson et son représentant à Dallas, Patrick Dumont, acceptent une éventuelle offre. Une perspective loin d’être irréaliste.

Le projet initial de la famille Adelson, spécialisée dans les casinos, consistait à en implanter un à Irving, dans le comté de Dallas, en s’appuyant sur leur position au sein des Mavericks. Face au rejet des autorités locales, les propriétaires pourraient revoir leur stratégie et se tourner vers le Nevada. Les Adelson pourraient alors s’impliquer dans la nouvelle franchise de Las Vegas, financée en partie par la revente des Mavs, et renforcer encore leur influence à Sin City.

Mark Cuban veut racheter les Mavs !

Pour rappel, Mark Cuban avait vendu les Dallas Mavericks pour un montant estimé à 3,5 milliards de dollars en 2023, après avoir acheté la franchise pour environ 250 millions à l’époque. Depuis, le marché a explosé : les Los Angeles Lakers ont été valorisés à 10 milliards de dollars en 2025 (vente à Mark Walter), les Boston Celtics à 6,1 milliards (William Chisholm) et les Portland Trail Blazers à 4 milliards (Tom Dundon), tous à des montants supérieurs à celui des Mavs lors de la transaction de 2023.

Dans ce contexte, le retour de Cuban ne serait pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Certes excentrique, il a souvent eu une influence positive sur la politique sportive des Mavericks et possède une connaissance du basket et de la NBA bien plus solide que Patrick Dumont… ce qui, il faut bien l’avouer, n’est pas très compliqué.

