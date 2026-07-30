Golden State a bien exploré les pistes Anthony Davis et Jaylen Brown, mais deux freins majeurs ont conduit la franchise à abandonner ces dossiers.

Les Golden State Warriors ont multiplié les réflexions pour tenter d'offrir une dernière fenêtre de titre à Stephen Curry. Après les révélations sur leurs approches concernant Giannis Antetokounmpo et LeBron James, Logan Murdock de The Ringer explique pourquoi deux autres pistes majeures n'ont finalement jamais abouti : Anthony Davis et Jaylen Brown.

Anthony Davis a refroidi les dirigeants

Selon Logan Murdock, une partie du front office de Golden State souhaitait monter une offre autour de Jimmy Butler et de plusieurs choix de draft afin de recruter Anthony Davis.

L'idée a notamment été étudiée pendant la Summer League de Las Vegas.

Mais deux éléments ont rapidement fait pencher la balance.

« Une petite partie du front office des Warriors souhaitait suivre cette voie, mais l'historique de blessures d'Anthony Davis et son souhait d'obtenir une nouvelle prolongation de contrat ont finalement convaincu les dirigeants de ne pas bouger. »

Les Warriors ont ainsi préféré conserver Jimmy Butler et leurs principaux atouts pour l'avenir plutôt que de miser sur un joueur dont la disponibilité reste une interrogation récurrente.

Jaylen Brown ne faisait pas l'unanimité

Le dossier Jaylen Brown remonte quant à lui à la trade deadline de février.

Golden State avait l'opportunité d'entrer dans les discussions avec les Boston Celtics, mais les décideurs de la franchise ne partageaient pas tous la même vision.

« Les Warriors avaient l'opportunité de tenter un échange pour l'ancien Celtic avant la trade deadline, mais ils n'ont jamais réussi à dégager un consensus interne selon lequel Brown était le bon joueur pour porter la franchise après l'ère Stephen Curry. »

Autrement dit, si le niveau actuel de Brown ne faisait aucun doute, certains dirigeants n'étaient pas convaincus qu'il puisse devenir le visage des Warriors une fois Curry retraité.

Une stratégie tournée vers l'après-Curry

Ces révélations éclairent la philosophie de Golden State durant cette intersaison.

Les Warriors ne cherchaient pas seulement une superstar capable d'aider Stephen Curry immédiatement. Ils souhaitaient également éviter de compromettre leur avenir en échangeant une grande partie de leurs actifs contre un joueur qui ne correspondrait pas à leur vision à long terme.

Résultat : Anthony Davis, Jaylen Brown, Giannis Antetokounmpo et finalement LeBron James n'ont jamais rejoint la Baie, laissant Golden State repartir avec un effectif quasiment inchangé à l'aube de la nouvelle saison.

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