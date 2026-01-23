Dans les années 90, Kendall Gill a été l’un des meilleurs défenseurs de la NBA. Ancien arrière des Charlotte Hornets, des Nets ou encore des Vancouver Grizzlies, il a passé plus de dix ans à défendre sur les meilleurs scoreurs de la ligue. Reconnu pour sa capacité à contenir les attaquants les plus talentueux, il a affronté Michael Jordan, Kobe Bryant, Grant Hill ou Reggie Miller, tous présents dans son top 5 des adversaires les plus coriaces de l'époque. Pourtant, au sommet de ce classement, il n’hésite pas à placer un joueur beaucoup moins médiatisé : Mahmoud Abdul-Rauf.

« Je pouvais suivre MJ, je pouvais suivre Kobe et Grant Hill… mais avec Mahmoud, je n’arrivais pas à le rattraper. Il était trop rapide… on ne pouvait pas anticiper ses actions », explique Gill sur le podcast Brooklyn Nets Pod. Un constat frappant : Abdul-Rauf, anciennement Chris Jackson, n’avait pas la puissance ou la notoriété de Jordan, mais sa rapidité, son tir ultra-rapide et sa vision du jeu le rendaient pratiquement impossible à contenir.

Mahmoud Abdul-Rauf, meneur explosif de 1,83 m, drafté en 1990 par les Denver Nuggets, s’est imposé par son style atypique et son intelligence offensive. Capable de créer des angles impossibles et d’enchaîner les tirs en un éclair, il forçait les défenseurs à rester constamment sur leurs gardes. Sa carrière, malgré un talent indéniable, a souvent été éclipsée par les stars de son époque, mais son impact sur le jeu reste intact.

Pour Kendall Gill, c’est simple : MJ était une machine presque parfaite, mais « avec Mahmoud, je ne pouvais pas anticiper ce qu’il allait faire ». Au-delà de ses qualités techniques, Abdul-Rauf a également marqué la NBA par son courage et ses convictions, notamment lorsqu’il a choisi de ne pas se lever pour l’hymne américain, un acte de protestation qui lui a valu critiques et controverses, mais qui témoigne de la singularité et de la force de caractère de ce joueur hors norme.