Auteur d'un excellent premier match en Finales NBA, Dylan Harper a pourtant regardé la fin de rencontre depuis le banc. Mitch Johnson s'en explique.

Malgré une prestation remarquée pour ses débuts en Finales NBA, Dylan Harper n'était pas sur le parquet dans les dernières minutes du Game 1 perdu par les San Antonio Spurs face aux New York Knicks.

Une décision qui a suscité de nombreuses interrogations après la rencontre, tant le rookie avait semblé à l'aise dans l'événement. Interrogé à ce sujet, Mitch Johnson a assumé entièrement son choix.

« C'était ma décision »

L'entraîneur des Spurs a confirmé avoir envisagé de remettre Harper sur le terrain dans le money time, avant de finalement conserver le groupe déjà présent.

« Il y a clairement eu une réflexion. Dylan a fait un excellent match et jouait vraiment bien. Quand on a beaucoup de bons joueurs, ce sont des décisions qui arrivent », a expliqué Mitch Johnson.

Le coach a également tenu à préciser que cette mise à l'écart n'était pas liée à une erreur ou à une mauvaise séquence du rookie.

« Donc ce n’est pas pour quelque chose qu’il a fait ou n’a pas fait que Dylan n'a pas terminé le match. C'est une décision que j'ai prise. Je comprends qu'il y ait une logique à vouloir l'avoir dans ce groupe qui était sur le terrain, mais j'ai estimé que les joueurs présents avaient fait certaines bonnes choses pendant cette période, et c'est avec eux que je suis resté. »

Un rookie qui avait pourtant répondu présent

Harper avait pourtant été l'une des bonnes surprises de la soirée côté Spurs.

Le jeune arrière avait inscrit 16 points pour son tout premier match en Finales NBA, dont 10 lors de ses six premières minutes sur le parquet. Une performance qui a donc relancé le débat sur sa place dans la rotation de fin de match.

À l'inverse, De'Aaron Fox avait vécu une soirée beaucoup plus compliquée avec seulement 7 points à 3 sur 13 au tir.

Malgré cela, Johnson a continué de faire confiance à son meneur expérimenté pour gérer les dernières possessions de la rencontre.

Un choix qui sera observé lors du Game 2

La fin de match a tourné à l'avantage de New York, auteur d'un 11-0 dans les deux dernières minutes pour s'imposer 105-95 et prendre l'avantage dans ces Finales NBA.

Le débat autour de Dylan Harper ne devrait donc pas disparaître de sitôt.

Alors que San Antonio aborde déjà un Game 2 crucial, tous les regards seront tournés vers Mitch Johnson et sa gestion de la rotation. Le coach des Spurs maintient que son choix relevait avant tout de la confiance accordée au groupe présent sur le terrain, mais la prestation du rookie pourrait rendre sa présence dans le cinq de clôture beaucoup plus difficile à ignorer lors de la prochaine rencontre.

Dylan Harper trop fort pour rester derrière De’Aaron Fox ?