Première image de la Nike Kobe 9 Elite Protro Beethoven

Depuis quelques semaines la Kobe 9 Elite en version Low est entrée dans l'univers Protro avec son coloris Halo. Cela faisait 10 piges que nous attendions la réédition de cette incroyable silhouette, et nous allons être récompensés avec le retour du merveilleux colorway Beethgoven.

Comme toujours dans le concept Protro, la chaussure garde le design original mais récupère la technologie la plus actuelle. En l’occurrence l'amorti React et un nouveau pattern sous la semelle pour une meilleure traction. Le coloris Beethoven reprend le tissage noir et blanc rappelant les touches d'un piano. La tige reste basse sur une semelle grise.

Il faudra quand même attendre 2025 pour attraper cette Kobe 9 que beaucoup (nous y compris) considèrent comme un Graal, mais nous n'en sommes plus à quelques mois près.

image via @mambakixx et @solekobe.