Preview NBA : Les « vieux » Golden State Warriors ont-ils encore un run en eux ?

Golden State Warriors

L’œil dans le rétroviseur

2024-2025 : 48 victoires, 34 défaites, éliminés en demi-finales de Conférence par les Minnesota Timberwolves (1-4).

Les Golden State Warriors ont enfin osé dégainer. Cités dans les rumeurs de transfert depuis des années, ils sont allés chercher Jimmy Butler, ses 35 ans (36 désormais), ses 50 patates la saison et son caractère, en cours d’exercice. Sans lâcher trop d’assets qui plus est (dont un joueur, De’Anthony Melton, qui est déjà de retour au bercail). Un deuxième star attendue depuis un moment. Enfin un playmaker d’élite secondaire pour épauler Stephen Curry et éviter de lui laisser toute la charge de la création alors qu’il se rapproche, lentement mais sûrement, de la fin de sa carrière.

Et surtout, du talent supplémentaire pour se remettre à rêver de belles et longues batailles de playoffs. Curry était trop esseulé et par conséquent les Warriors ne pouvaient plus vraiment rivaliser avec les meilleures équipes de la ligue sur une série en sept matches. Avec Butler en plus, ils ont eu des raisons d’y croire. Non seulement Golden State affichait l’un des bilans les plus flatteurs de la NBA après le trade, mais en plus l’escouade de Steve Kerr a confirmé en playoffs.

Les Californiens ont sorti les Rockets en sept manches, malgré le désavantage du terrain, avant de défier Minnesota. Malheureusement, une blessure de Steph Curry a enterré les espoirs de retourner en finales de Conférence. Ce n’est que partie remise.

Qu’est-ce qui a changé depuis ?

L’intersaison des Warriors a été un peu terne, parce que très longue à démarrer, en comparaison des autres candidats affirmés à l’Ouest. Kevin Durant est arrivé à Houston (en refusant notamment Golden State). Denver a mis la main sur des pièces intéressantes. Les Dubs, eux, ont été en quelque sorte « pris en otage » par les négociations interminables avec Jonathan Kuminga. Sans son contrat enregistré dans les comptes, il était difficile de signer des joueurs.

Sauf que le Congolais a attendu la dernière minute pour finalement parapher un nouveau deal à 48 millions de dollars sur deux ans. Il ne veut plus vraiment être là et la franchise ne sait pas réellement quoi faire de lui. Mais il reste un bon joueur, encore jeune et susceptible d’aider cette formation à retrouver les sommets. Dans la foulée, les Warriors ont pu recruter Al Horford (enfin, ce qu’il en reste), Melton qui revient d’une sévère blessure, Seth Curry et Gary Payton II.

La rotation est très longue, même si le banc manque un peu de vraies valeurs sûres. Il y a tout de même de quoi faire pour Steve Kerr.

La rotation serrée :

Guards : Stephen Curry, Brandin Podziemski, De’Anthony Melton, Seth Curry

Forwards : Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, Moses Moody, Buddy Hield, Gui Santos, Gary Payton II

Bigs : Al Horford, Draymond Green, Trayce Jackson-Davis, Quiten Post

Le joueur à suivre : Jonathan Kuminga

Combien de temps Jonathan Kuminga restera un joueur des Warriors ? Au moins jusqu’au 15 janvier prochain, date à partir de laquelle il sera éligible pour un trade. Nul doute que son équipe actuelle explorera le marché… à moins que le jeune homme prouve qu’il peut se montrer indispensable. Soit parce qu’il a franchi un grand cap et démontre enfin le potentiel d’un All-Star en puissance. Soit parce qu’il s’est fondu pleinement dans un rôle. Ses deux scénarios sont paradoxalement peu probables.

Kuminga est talentueux mais pas forcément assez talentueux pour être mis au cœur d’un projet. Son jeu le rend moins facile à utiliser au côté de Jimmy Butler et Draymond Green, ce qui complique son passage dans le cinq. Et en même temps, il n’est pas non plus un sixième homme qui a besoin de personne pour briller. Si Kerr trouve la bonne formule, Golden State n’en sortira évidemment que gagnant. Mais il n’est pas à exclure qu’il termine la saison sous une autre tunique.

Alors, cette grande question : les "vieux" Golden State Warriors ont-ils encore un run en eux ?

Au moment du coup d'envoi des playoffs, Stephen Curry aura 38 ans. Jimmy Butler 36. Pareil pour Draymond Green. Al Horford 39. Au moins 3 d'entre eux seront titulaires. Parfois 4. C'est juste trop. Trop pour aller au bout en rivalisant tour après tour avec le Thunder, les Timberwolves ou les Rockets. Mais les Warriors seront dans là pour faire les trouble-fête et, à ce stade, c'est tout ce qui compte.

L’objectif réaliste : Le top-6, et ensuite advienne que pourra…

Tier NBA : Premier tour de playoffs et plus si affinités