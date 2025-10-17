Preview NBA : Qui va se distinguer aux Brooklyn Nets ?

Brooklyn Nets

L’œil dans le rétroviseur

2024-2025 : 26 victoires, 56 défaites, non qualifiés pour les playoffs.

Jordi Fernandez, le coach nommé en 2024 à la tête des Brooklyn Nets, a failli à sa mission… parce qu’il a trop bien fait jouer ses ouailles. Bon, c’est évidemment une boutade mais la franchise new-yorkaise n’a finalement gagné que 6 matches de moins que la saison précédente malgré le transfert de sa star Mikal Bridges. Le club espérait tanker afin de pouvoir drafter haut, surtout après avoir finalement récupéré une partie de ses picks envoyés précédemment aux Houston Rockets.

Mais les Nets n’ont pas été ridicules, loin de là, notamment en s’appuyant sur les principes de jeu de l’entraîneur en charge de la sélection canadienne. Brooklyn a fini par décrocher au classement en faisant jouer de très nombreux cinq différents tout au long de la saison. Sixième plus mauvais bilan de la NBA, ils ont finalement pioché en huitième position à la draft. Ça reste dans le top-10 mais les superstars identifiées sont généralement sélectionnées avant.

Qu’est-ce qui a changé depuis ?

Pour s’enfoncer pleinement dans les profondeurs des rankings, le front office est allé encore plus loin en se séparant de quasiment tous les joueurs NBA confirmés et en draftant une pléthore de rookies au premier tour. Dont plusieurs internationaux susceptibles d’évoluer aux mêmes postes comme Egor Demin, Ben Saraf ou encore Nolan Traoré.

Sur le papier, Brooklyn ressemble surtout à un laboratoire. Avec des tonnes de prospects, certains en perte de vitesse ou peu utilisé (Kobe Bufkin, qui débarque des Hawks). Les postes sont doublés sur les lignes arrières mais avec beaucoup d’inexpérience et donc peu de certitudes. Même le meilleur joueur, Michael Porter Jr présente son lot d’interrogations. Un temps perçu comme un futur premier choix de draft avant des blessures au dos, l’ailier débarque de Denver avec son statut d’ancien champion NBA. Jusqu’à présent, il n’a été qu’un excellent role player au côté de Nikola Jokic. Peut-il passer un cap brutal et faire foirer encore les plans des Nets ? La direction ne le dira pas mais elle espère probablement que non.

La rotation (pas) serrée :

Guards : Ego Demin, Nolan Traoré, Cam Thomas, Kobe Bukfin, Ben Saraf

Forwards : Michael Porter Jr, Terance Mann, Haywood Highsmith, Drake Powell, Dariq Whitehead

Bigs : Nicolas Claxton, Day’Ron Sharpe, Noah Clowney, Danny Wolf

Le joueur à suivre : Egor Demin

Parmi tous les rookies draftés au premier tour par les Nets, Egor Demin fut le premier appelé. Pourtant, il n’était pas attendu dans le top-10. Un reach donc. Le Russe, formé au Real Madrid puis passé par la NCAA, a su séduire pendant la Summer League. Il a le flow, l’attitude, le charisme… et aussi des atouts balle en main. Un joueur élégant qui pourrait être une bonne surprise parmi les rookies.

Alors, cette grande question : qui va se distinguer aux Brooklyn Nets ?

Cam Thomas semble à nouveau tout indiqué pour faire quelques cartons au scoring. Et si possible essayer de montrer qu'il peut devenir un joueur un peu moins unidimensionnel. Michael Porter Jr aura sa carte en tant que première option pour la première fois de sa carrière. On snt que Ben Saraf et Egor Demin ont un petit flow et Danny Wolf a des atouts à faire valoir dans cette NBA. Pour Nolan Traoré, on croise les deux mais on a un peu peur que ce soit encore trop tendre cette saison. Par contre, les Nets ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas non plus trop de joueurs qui se révèlent... sous peine d'être encore une fois meilleurs que prévu.

L’objectif réaliste : Au-delà du playin. En fin de classement

Tier NBA : Tanking