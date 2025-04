Pritchard couronné roi des 6e hommes, c’est mérité

Si les Boston Celtics ont pu faire souffler fréquemment leurs cadres cette saison et donner l'impression qu'ils pouvaient réussir le back to back, c'est aussi parce que leur banc a été performant. Payton Pritchard a été le joyau du second unit bostonien cette saison et vient logiquement d'être élu 6th Man of the Year, comme l'a annoncé Shams Charania d'ESPN dans la nuit.

Pritchard, qui a devancé Malik Beasley et Ty Jerome, n'a pas volé son trophée. L'ancien arrière de la fac d'Oregon, 27 ans est :

n°1 au nombre de paniers marqués en sortie de banc

n°1 au nombre de paniers à 3 points en sortie de banc et n°5 lorsque l'on englobe tous les joueurs

n°1 au +/- parmi les joueurs remplaçants

n°3 au nombre de passes décisives en sortie de banc

Avec 14.3 points de moyenne à 47.2%, Payton Pritchard a confirmé son intéressante saison 2023-2024 conclue par un titre de champion et s'est mué en terreur à chacune de ses entrées. Il a également marqué les esprits avec une tendance à tenter et marquer des paniers lointains dans les toutes dernières secondes de certains quart-temps.

Boston l'avait drafté avec le 26e pick en 2020 et a fait un vrai steal cette année-là. Il est encore sous contrat avec les Celtics jusqu'en 2027-2028 et touche 6.6 millions de dollars cette saison. Oui, le steal est aussi financier...

Pritchard et White, c'est du jamais vu et Boston fait flipper