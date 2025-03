Pritchard et White, c’est du jamais vu et Boston fait flipper

Si on nous avait dit que deux coéquipiers des Boston Celtics claqueraient 40 points dans le même match, ou que deux joueurs de cette même équipe marqueraient au moins 9 paniers à 3 points dans la même rencontre, on aurait plutôt parié sur le tandem Jayson Tatum-Jaylen Brown. Pourtant, la nuit dernière, lors de la victoire des Celtics face à Portland, ce ne sont pas les JayJay flingueurs qui ont marqué l'histoire. Payton Pritchard (43 pts, 10 paniers primés) et Derrick White (41 pts, 9 paniers primés) ont rendu une copie phénoménale à laquelle personne ou presque ne s'attendait.

Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire de la franchise que deux collègues marquent au moins 40 points le même soir. Et ce n'était jamais arrivé dans l'histoire de la NBA que deux partenaires fassent trembler le filet au moins 9 fois chacun. C'est dire l'exploit assez fou réalisé par Pritchard, favori pour le titre de 6e homme de l'année, et White, dont l'importance reste encore parfois sous-cotée dans cet effectif de champions.

Personne ne peut en dire autant dans la ligue

Le plus effrayant dans tout ça, c'est bien la profondeur dont jouit Boston cette saison. Il n'y avait ni Jayson Tatum, ni Kristaps Porzingis et Jrue Holiday, trois All-Stars et joueurs référencés qui sont supposément plus haut que Payton Prichard et Derrick White dans la hiérarchie. Pourtant, quand il faut hausser le ton et monter un peu en grade, ne serait-ce que le temps d'un match, ils sont tout à fait capables de le faire.

Aucune autre équipe n'a cette faculté-là dans la Conférence Est et il est probable que l'on puisse étendre cette affirmation à l'ensemble de la ligue. Boston, avec son tandem majeur, mais aussi avec ses role players de luxe et parfaitement utilisés, a beau n'être "que" deuxième à l'Est derrière les incroyables Cavs, il ne faut pas s'y tromper. Ce sont bien eux les favoris à leur propre succession dans quelques semaines au moment des playoffs.

