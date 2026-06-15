Quand toute la NBA se moquait du contrat de Brunson

À l'époque, beaucoup estimaient que les Knicks avaient payé beaucoup trop cher. Aujourd'hui, cette signature est entrée dans l'histoire.

L'histoire est belle parce qu'elle rappelle à quel point les certitudes de la NBA vieillissent parfois très mal. Samedi soir, Jalen Brunson a inscrit 45 points pour offrir aux Knicks leur premier titre NBA depuis 1973. Quelques minutes plus tard, il recevait également le trophée de MVP des Finals après avoir conduit New York jusqu'au sommet.

Une consécration qui paraît aujourd'hui évidente. Pourtant, il y a seulement quatre ans, une partie de la ligue riait ouvertement du contrat signé par le meneur.

L'été où les Knicks étaient censés avoir surpayé Brunson

Retour en juillet 2022. Les Knicks décident alors de miser sur un joueur qui sort de l'ombre de Luka Doncic à Dallas. Brunson vient de réaliser de très bons playoffs avec les Mavericks, mais il n'a jamais été All-Star et beaucoup doutent de sa capacité à devenir le visage d'une franchise ambitieuse. New York lui offre pourtant un contrat de 104 millions de dollars sur quatre ans.

La réaction est immédiate. Pour de nombreux observateurs, les Knicks viennent une nouvelle fois de céder à la panique sur le marché des agents libres. Certains parlent d'un contrat excessif. D'autres estiment que Brunson n'a tout simplement pas le niveau pour justifier un tel investissement.

À l'époque, peu de monde imagine alors que ce meneur discret deviendra quelques années plus tard l'homme qui mettra fin à plus d'un demi-siècle de frustration à Manhattan. Brunson n'a jamais répondu aux critiques par des déclarations fracassantes. Il a répondu sur le terrain. Saison après saison, il a transformé les Knicks.

Avant son arrivée, la franchise n'avait remporté qu'une seule série de playoffs en vingt-et-une saisons. Depuis qu'il porte le maillot bleu et orange, New York a systématiquement franchi au moins un tour de playoffs. Puis est arrivé ce printemps 2026. Le parcours s'est transformé en épopée. Et Brunson en symbole.

Le sacrifice qui a changé le destin des Knicks

L'histoire est d'autant plus remarquable qu'en 2024, alors qu'il pouvait attendre et signer un contrat bien plus lucratif, Brunson accepte une prolongation favorable à la franchise. Un choix qui permet aux Knicks de conserver davantage de flexibilité financière pour construire un effectif capable de jouer le titre.

Deux ans plus tard, le pari est pleinement récompensé. Champion NBA. MVP des Finals. Et auteur d'un match historique à 45 points pour conclure la série. Après la rencontre, Brunson avait du mal à mettre des mots sur l'instant.

« C'est tout ce dont nous rêvions. C'est pour ça que je suis venu à New York. »

Une phrase simple qui résume parfaitement son aventure. Il a également tenu à remercier ceux qui l'ont accompagné tout au long du parcours.

« Les mots ne peuvent pas vraiment décrire ce que je ressens. J'ai consacré énormément de temps et d'efforts à essayer d'être le meilleur joueur possible pour aider une équipe à gagner. Je suis simplement reconnaissant envers l'organisation, le staff, mes coéquipiers et ma famille. »

Même Mike Brown, pourtant peu avare en compliments depuis le début des playoffs, semblait encore impressionné par l'ampleur du parcours de son meneur.

« Quand on parle du basket à New York, on est obligé de parler de Brunson. C'est lui le basket à New York. »

Avec le recul, l'histoire est presque ironique. Le contrat que beaucoup considéraient comme une folie à l'été 2022 est devenu l'un des meilleurs investissements de la décennie.

Les Knicks n'ont pas seulement trouvé un meneur. Ils ont trouvé le joueur qui a ramené le trophée Larry O'Brien à New York. Et quatre ans plus tard, ceux qui se moquaient du contrat de Jalen Brunson ont probablement arrêté de rire depuis longtemps.

A New York, la fête pour les Knicks s’annonce historique !